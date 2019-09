(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich über dem Vortagesschlusskurs. Der FDAX schloss am Dienstag bereits mit einem kleinen Plus von 1,53 %. Auch an der Wall Street ging es aufwärts. Die Vorgaben aus Asien sind positiv.

Negative Daten aus den USA belasten zunächst

Die Abgeordneten im britischen Parlament haben ihren Plan für den Aufschub des Brexits durchgeboxt. Johnsons Plan, in diesem Fall Neuwahlen für den 15.Oktober anzusetzen, scheiterte gleichzeitig, weil er dafür keine Zwei-Drittel-Mehrheit mehr bekam. Das was laut vieler Analysten wahrscheinlich erschien ist schließlich doch abgeschmettert worden, was deutlich macht, dass so gut wie keiner mehr Durchblick hat, was dort im britischen Parlament alles möglich ist und was nicht.

Gleichzeitig wurden Berichte gemeldet, denen nach Finanzminister Steven Mnuchin mit Chinas Regierungsvertretern telefoniert hatte. Ein Treffen soll für den Oktober geplant sein. Ob es dazu wirklich kommt, steht weiterhin in denSternen, aber erst einmal haben die News die wichtigen Indizes über die wichtigen Widerstände hieven können, zumindest vorbörslich. Richten wir unseren Fokus auf die Konjunkturdaten, stehen heute aus den USA die ADP Beschäftigungsdaten an.

Die Auftragseingänge in der Industrie sind per August in Deutschlandwieder gefallen und zwar mehr als erwartet wurde. Das bremst den FDAX aktuell. Weiterhin wird in den USA der ISM Index für das Dienstleistungsgewerbe veröffentlicht. Der ISM Index für Produktion fiel per August erstmals seit 2016 unter 50 Punkte. Als Kontraktion werden gemäß dem ISM jedoch erst Werte unter 42 Punkte angegeben.

DAX Ausblick Chartanalyse

Die 12.000 Punkte Kurszone wurde nun zumindest auf Tagesschlusskursbasis überwunden, auch die wichtigen gleitenden Durchschnittescheinen überschritten. Die Bodenbildung teilweise bestätigt. Die Erholung könnte sich nun weiter fortsetzen, zunächst bis 12.200 und darüber 12.400 Punkte.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

