Der kanadische Dollar (USD/CAD) bleibt gegen den Greenback in einer Konsolidierung gefangen. Vor einiger Zeit konnte das Währungspaar nach oben hin nicht ausbrechen, auch nach unten hin wurden die wichtigen Unterstützungen nicht unterschritten. Der Impuls kann nicht mehr weit sein. Heute stehen Daten zum kanadischen BIP Wachstum an.

Kanadischer Dollar bleibt in Konsolidierung

Kurzfristig sah es nach einem Ausbruch im Forex-Paar USD/CAD nach unten aus. Zuvor konnten die letzten Verlaufshochs nicht überwunden werden. Anhand der gleitenden Durchschnitte ist erkennbar, dass die Konsolidierung weiterhin intakt ist und der letzte Absacker den Kurs nicht unter diese drücken konnte. Je weiter die Konsolidierung fortschreitet und je enger sich die gleitenden Durchschnitte zusammenziehen, umso stärker könnte der kommende Ausbruchsimpuls ausfallen. Mehr zu dieser Analyse-Strategie, die auf Setups mit gleitenden Durchschnitten abzielt, erfahren Sie auch im Webinar „Forex-Trading für Berufstätigte- Strategievorstellung“.

USD/CAD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Fundamentale Daten könnten den Impuls bewerkstelligen

Wir haben nun also charttechnisch betrachtet, keine schlechte Ausgangslage für einen eventuellen, mittelfristigen Trade im kanadischen Dollar, wir wissen nur noch nicht in welche Richtung. Der kanadische Dollar wird in der Regel durch vier fundamentale Faktoren beeinflusst, wobei alle vier interagieren:

Erwartungen an die Bank of Canada Geldpolitik Erwartungen an den Konjunkturzyklus Erwartungen an die Entwicklung im Ölpreis Entwicklung des US Dollars ( USD )

Was die Bank of Canada Geldpolitik angeht, so gehörte die Bank of Canada noch vor kurzem zu den Notenbanken, die am wenigsten den Grund zu weiteren Lockerungen hatte. Der Loonie ist folglich eine der stabilsten Währungen gegen den USD zwischen Juni und August gewesen. Erwartungen an weniger Lockerungen seitens der BOC hingen jedoch grundsätzlich mit den mehr oder weniger robusten Konjunkturdaten in Kanada im zweiten Quartal zusammen. Sollten also diese nun tendenziell beginnen unter den Erwartungen auszufallen, könnte dies die Stabilität im Looni infrage stellen, was es bereit seit Mitte Juli tut. Per Juni sind die Arbeitsmarktdaten nämlich erstmals seit Monaten unter den Erwartungen ausgefallen

Heute wird man das BIP-Wachstum per Q2 präsentieren. Möglich wäre es also, dass der kanadische Dollar, zumindest zeitweise, gegen den Greenback weiter nachgibt, sollten diese Daten unter den Erwartungen ausfallen. Erwartet wird ein Anstieg um 0,4 % im Vergleich zum Vorquartal. Zudem findet in der kommenden Woche das Bank of Canada Meeting statt. Zwar wird weiterhin kein Zinsschritt erwartet, allerdings könnte die BOC auf die heutigen Daten mit verbaler Kommunikation reagieren. So oder so, im Währungspaar USD/CAD bleibt es spannend, den ein impulsartiger Ausbruch kommt stetig näher.

Kanada BIP Wachstum

Quelle: DailyFX Research, Statistics Canada

