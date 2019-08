Dow Jonesaktuell: Die Bullen haben in dieser Woche die Oberhand behalten können. Der US Index scheint eine Bodenbildung zu formieren. Sollte FED Präsident, Jerome Powell, die Erwartungen des Markten nicht enttäuschen, könnte die Richtung auch in der kommenden Woche aufwärts sein.

Powell sollte Erwartungen nicht enttäuschen

Die Rede des FED Präsidenten, Jerome Powell, am heutigen Nachmittag, wird von Marktteilnehmern sehnsüchtig erwartet. Erwartungen an dovishe Aussagen haben die Bullen in dieser Woche bekräftigt. Sollte Powell diese Erwartungen nicht enttäuschen, könnte es auch die Richtung in der kommenden Woche im Dow Jones Index bestimmen. Neben diesem Faktor, könnte natürlich auch die US Administration im Fall der Fälle gegensteuern. So sind bereits in dieser Woche weitere Steuersenkungsmaßnahmen zur Planung bekannt geworden.

Nur wenig Daten in der kommenden Woche

Dass die Richtung in der kommenden Woche durch die FED bestimmt werden könnte, legt auch die Tatsache nahe, dass nur wenig Konjunkturdaten anstehen. Zumindest keine, die als besondere Marke-Mover gelten. Am Montag werden die Auftragseingänge langlebiger Güter präsentiert sowie am Dienstag das CB Verbrauchervertrauen. Die zweite Revision des BIP- Wachstums per Q2 sollte ebenfalls nur wenig Impulse bereitstellen. Negativ fiel hingegen bereits der Markit Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus. Dieser fiel erstmals seit Langem in den Kontraktionsbereich.

US Einkaufsmanagerindex Produktion (Markit)

Quelle: DailyFX, Markit

Dow Jones aktuell in der Chartanalyse

Schauen wir auf die Charttechnik, dann sieht es für eine Bodenbildung gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings notiert der Dow Jones aktuell bereits vor wichtigen Widerständen, wie etwa den gleitenden Durchschnitten, siehe Dow Jones Chart auf Tagesbasis. Sollte Powell in seiner Rede enttäuschen, könnte der Index hier zunächst abprallen und zumindest wieder auf den gleitenden 200-Tage-Duchschnitt fallen.

Dow Jones Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

