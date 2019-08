Der Ölpreis WTI erholt sich leicht in dieser Woche weiter. Erwartungen an weiter fallende US Bestände, an dovishe Aussagen der Notenbanker sowie eventuell an weitere Produktionskürzungen in Kanada stützen.

US Bestände steigen wieder leicht

Der Rückgang der US Rohölbestände hatte per vorletzte Woche eine Pause gemacht, er stieg an. Der API Bericht hat per letzte Woche jedoch, am Dienstag, wieder einen Abbau der Bestände gemeldet. Interessant wird es zu sehen, ob der EIA Bericht heute Nachmittag den API Bericht bestätigt. Sollte dies der Fall sein, könnte der Ölpreis WTI einen weiteren stützenden Impuls aus dieser Richtung erhalten. Das wichtige Lager Cushing hat laut API ebenfalls einen Abbau der Bestände verzeichnet.

US Rohölbestände (API)

Quelle: DailyFX Research, API

Weitere Stützungsfaktoren

Weitere Stützungsfaktoren sind weiterhin die Produktionskürzungen der OPEC + Länder. Der OPEC Monatsbericht, der letzte Woche Freitag präsentiert wurde, legte nahe, dass die OPEC-Länder bei den Kürzungen mit einer Compliance von 159 % unterwegs sind. Gleichzeitig hat sich der Bundesstaat Alberta, in Kanada, dazu entschieden, die aktuell laufenden Produktionskürzungen bis zum Ende des kommenden Jahres fortzusetzen. Die Produktionskürzungen sollten ursprünglich bis Ende 2019 laufen.

Neben diesen Stützungsfaktoren, die im Großen und Ganzen von der Angebotsseite kommen, fragt sich natürlich, ob auch die Nachfrageseite in naher Zukunft mehr Support bieten kann? Impulse in diese Richtung könnten von den Entscheidungen der Geld- und Politiker in dieser Woche abhängen. Sollte die FED den Forderungen des US Präsidenten nachkommen und sich deutlich „dovisher“ positionieren, könnte es einen positiven Effekt auf den Ölpreis haben.

Ölpreis WTI Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Ölpreis WTI in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle oberhalb den Widerstandszonen über 60 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellenunterhalb von 50 USD je Barrel im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

