Der Broker IG taxiert den DAXaktuell vorbörslich unter Vortagesschlusskurs. Am Freitag brach der deutsche Leitindex ein, während US Indizes positiv performten. In Asien startet die überaus wichtige Woche mit negativen Vorzeichen.

US Quartalssaison verläuft leicht über Erwartungen

Relativ betrachtet performt die US Quartalssaison sowie die US Konjunkturdaten besser als die in der EU und Deutschland. Insofern bleibt die Divergenz bestehen, was US Indizes wiederum kurzzeitig alternativlos macht. 44 % aller im S&P 500 notierten Unternehmen haben per Freitag ihre Zahlen vorgelegt und 77 % davon haben die Erwartungen bei den Gewinnen übertreffen können.

Bei den Umsätzen konnten 61 % der Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Insgesamt fällt das aktuelle, kombinierte Gewinnwachstum laut FactSet mit einem Rückgang von 2,6 % etwas besser aus, als noch vor einer Woche, als der Rückgang 3,4 % betrug. In dieser Woche werden insbesondere einige Schwergewichte aus dem Dow Jones Index ihre Berichte vorlegen.

FED Zinsentscheid im Fokus

Nachdem die EZB in der vergangenen Woche Marktteilnehmer nicht enttäuschte, wird der Fokus in dieser Woche auf dem FED Zinsentscheid und der Pressekonferenz liegen. Eine Zinssenkung wird vom Gros der Marktteilnehmer erwartet, sodass Marktreaktionen entstehen könnten, sofern klar wird, wie die FED in den folgenden Monaten verfahren wird. Marktteilnehmer sehen eine weitere Zinssenkung im September.

Wird diese Erwartung bestätigt kann dies sowohl auf den US Dollar als auch US Indizes deutliche Auswirkungen zeigen und die Richtung über die Sommerpause im August an diesen Märkten bestimmen. Weiterhin treffen sich ebenso die Bank of Japan als auch die Bank of England. Von beiden Treffen wird keine Veränderung der jeweiligen Geldpolitik erwartet.

Daten über Daten

Neben dem FED Zinsentscheid stehen eine Menge an Daten in dieser Woche an. Allen voran die Einkaufsmanagerindizes, die Verbraucherpreise, das EU BIP Wachstum sowie die US Arbeitsmarktdaten. Einiges deutet darauf hin, dass US Daten einen Rebound verzeichnen könnten, während die Lage in der EU weniger zuversichtlich erscheint. US Daten dürften allerdings von der FED Guidance überschattet werden und innerhalb der EU hat die EZB mit hoher Wahrscheinlichkeit die Richtung in der vergangenen Woche ebenfalls bereits vorgegeben.

Konjunkturdaten in dieser Woche

Konjunkturdaten 29.07-02.07.2019 Mo: JAP Einzelhandelsumsätze Jun

GB Nationwide Hauspreisindex Di: NZD Baugenehmigungen Jun

JAP Job/Bewerber Ratio, AQ, Industrieproduktion Jun

AUD Baugenehmigungen Jun

JAP BOJ Zinsentscheid

DE GFK Konsumklima

CHF KOF Frühindikator

EU Geschäftsklima , Verbrauchervertrauen Jul

DE VPI Jul

USA PCE Deflator Jul

USA CB Verbrauchervertrauen Jul

USA Schwebende Hausverkäufe Jun

API Rohöllagerbestand Mi: CNY Einkaufsmanagerindex Produktion / DL Jul

AUD ANZ Unternehmensvertrauen Jul

AUD VPI Q2

DE Einzelhandelsumsätze Jun

DE Veränderung der Arbeitslosigkeit / AQ Jul

EU VPI Jul

EU BIP Q2

EU AQ Jun

USA ADP Beschäftigungsänderung Jul

CAD BIP Mai

USA Chicago Einkaufsmanagerindex Jul

EIA Rohöllagerbestände

USA FED Zinsentscheid Do: AUD Produktionsindex Jul

AUD Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

JAP Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

CNY HSBC Einkaufsmanagerindex Produktion

CHF SVME Einkaufsmanagerindex

DE Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

EU Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

GB Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

GB BOE Zinsentscheid

USA Einkaufsmanagerindex Produktion Jul

USA ISM Einkaufsmanagerindex Produktion Fr: JAP BOJ Sitzungsprotokoll

AUD Einzelhandelsumsätze Jun

CHF VPI Jul

GB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe

USA Non Farm Payrolls / Durchschnittliche Stundenlöhne / AQ Jul

CAD Handelsbilanz Jun

US Oil Rig Count

DAX Chartanalyse

Charttechnisch betrachtet, bleibt der deutsche Leitindex volatil allerdings weiterhin oberhalb wichtiger Kurszonen. Die runde Marke von 12.000 Punkten sollte wie immer im Blick behalten werden. Nach oben hin könnte der Ausbruch über das letzte Verlaufshoch den nächsten Schub in Richtung 13.000 Punkte bewerkstelligen. Noch ist es allerdings nicht soweit.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

