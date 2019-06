Der Euro Dollar Kurs (EUR/USD) hat im Rahmen der Erholung unser zweites Ziel bei 1,1350 USD erreicht. Seitdem korrigiert er, notiert allerdings noch oberhalb der Unterstützungszone bei 1,1300. Der US Dollar Index erholt sich ebenfalls leicht. Marktteilnehmer dürften nun womöglich auf Fakten seitens der FED sowie den Konjunkturdaten warten.

Euro Dollar Erholung ausgebremst

Einige Analysten sehen derzeit eine Trendwende im geldpolitischen Zyklus der FED, damit aber auch so langsam das Top im US Dollar. Erwartungen an Zinssenkungen wurden nun teilweise eingepreist, der weitere Verlauf dürfte von Fakten abhängen, also inwiefern die FED die aufgebauten Erwartungen erfüllen, übertreffen oder enttäuschen wird. Konjunkturdaten könnten in der Zwischenzeit für einige Impulse sorgen. Der nächste FED Zinsentscheid steht am 19. Juni, in der kommenden Woche, an.

Sofern also keine neuen relevanten News bis dahin gemeldet werden, könnte sich die US Dollar Erholung und damit die Konsolidierung im EUR/USD Kurs vorerst fortsetzen. Es ist nicht auszuschließen, dass von Seiten der EZB dovishe Aussagen in der Zwischenzeit getätigt werden. Die Aufwertung des Euro dürfte also größtenteils von Seiten eines schwächeren US Dollars abhängig bleiben. Rein charttechnisch betrachtet, könnte ein Bruch unter die 1,1300 USD Kurszone die Korrektur anheizen. Dann könnte es sehr schnell in Richtung 1,1250 USD gehen.

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

US Dollar Erholung noch im frühen Stadium

Kann der US Dollar sich hingegen trotzdem nicht nachhaltig erholen und verbleibt in seiner Abwärtsbewegung, dann ist auch Stabilität im Euro Dollar Kurs wahrscheinlicher. Bricht der US Dollar Index unter die 96 Punkte Zone, dürfte auch im EUR/USD Kurs die 1,1400 USD Kurszone angesteuert werden. Im Bereich bei zirka 96,80 Punkten, befindet sich noch eine Unterstützungszone. Ein Bruch darunter, könnte den nächsten Schub in Richtung 95,50 Punkte bewerkstelligen.

US Dollar Index Chart

Quelle: IG Handelsplattform

