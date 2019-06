Der Euro Dollar Kurs (EUR/USD) könnte in Kürze wieder die 1,12 USD je Euro Kurszone testen. Die nicht auszuschließende Korrektur im US Dollar, könnte Erholungspotential für den Euro bedeuten. EZB Prognosen, Konjunkturdaten und FED Aussagen dürften die Einschätzung allerdings kaum einfach machen.

Steht der US Dollar vor Korrektur?

Neben dem EZB Statement sowie den Prognosen, stehen in dieser Woche auch Konjunkturdaten aus der EU an. Beide Faktoren lassen eher einen schwächeren Euro erwarten, so zumindest die Annahme der meisten Analysten und Marktteilnehmer. Auf der anderen Seite könnte jedoch ein korrigierender US Dollar zu einer zumindest kurzfristigen Erholung in Richtung 1,13 im Euro Dollar Kurs beitragen. Insbesondere, wenn auch Konjunkturdaten aus den USA unter den Erwartungen ausfallen sowie die Aussagen der FED- und FOMC Mitglieder Erwartungen an Zinssenkungen bestätigen.

So haben einige Investmentbanken bereits ihre Prognosen für das Zinsniveau sowie das US Wirtschaftswachstum für das laufende Jahr nach unten revidiert. Die Bank Barclays z.B. erwartet gar zwei Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Der Markt, gemessen an den Fed Fund Futures, preist derzeit noch eine Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung in Höhe von 50 % für den Monat Januar im kommenden Jahr ein.

US Dollar trotz neutraler FED stabil

Diese Erwartung besteht bereits seit einiger Zeit, wobei der US Dollar weitestgehend stabil geblieben ist. Die von Futures Händlern eingepreiste Erwartung wurde möglicherweise im US Dollar noch nicht berücksichtigt. Wird die FED nun also damit beginnen, diese dovishen Erwartungen zu bestätigen und vielleicht sogar zu übertreffen, spreche das für eine womöglich deutlich stärkere Korrektur im US Dollar und einer größeren Erholung in anderen Währungen gegen den Greenback, darunter dem Euro.

Negative Konjunkturdaten aus den USA dürften zusätzlich dazu beitragen, dass der US Dollar schwach bleibt. Das erhöhte Risiko ausgehend vom Handelskonflikt wird derzeit sichtlich in den Safe-Haven Währungen und dem Goldpreis eingepreist, nicht aber im US Dollar, da die konjunkturelle Divergenz sich abgeschwächt hat. Erstes mögliches Erholungsziel im Euro Dollar Kurs wäre aus unserer Sicht bei 1,1300 zu identifizieren.

Euro Dollar (EUR/USD) Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

