Der USD/JPY Kurs hat den letzten Tagen deutlich ins Minus gedreht. Das Risiko von fallenden Aktienmärkten trägt sicherlich dazu bei, dass der japanische Yen gegen den Greenback an Wert gewinnt. Sollte sich der Handelsstreit weiter fortsetzen, könnte der Yen weiter an Wert gewinnen, allerdings nicht nur gegen den Greenback, sondern auch gegen den kanadischen Dollar.

Yen profitiert von der Korrektur an den Anleihe- und Aktienmärkten

Der chinesische Premier-Minister Lui He wird in den letzten beiden Handelstagen der Woche mit der US Administration über einen Deal im Handelsstreit verhandeln. Die aktuelle Lage lässt keinen Schluss zu, demnach ein Deal wahrscheinlich wäre. Die verbalen Geplänkel nehmen medial weiter zu. Aktien erhalten damit negative Impulse und der japanische Yen, der als Carry-Trade-Währung bekannt ist, gewinnt zunehmend gegen den US Dollar an Wert. Investoren, die sich über den japanischen Kapitalmarkt günstig finanzierten, führen ihre Finanzierungen wieder zurück, was die Nachfrage nach dem Yen erhöht.

Sollte sich der Handelsstreit zuspitzen und erneut Zölle auf Chinas Importe steigen und damit Aktien- und Anleihemärkte mehr korrigieren, dürfte der Yen vorerst weiter an Wert gewinnen. Allerdings nicht nur gegen den Greenback, sondern eventuell auch gegen den kanadischen Dollar. Hier testet das Währungspaar derzeit eine wichtige langfristige technische Unterstützung an, die einen Kursbereich zwischen 80,80-81,30 Yen je CAD umfasst.

Sollte diese nach unten durchbrochen werden, könnte sich ein dynamischer Schub in Richtung des 161,8 % Fibonacci-Extension-Levels ergeben. Laut einige Analysten weist der kanadische Dollar, statistisch betrachtet, ein hohes Beta gegenüber dem chinesischen Yuan (USD/CNH) auf. Der chinesische Yuan wird dementsprechend ebenso deutlich auf den Ausgang bei den Gesprächen reagieren und damit auch der kanadische Dollar. Die Währungspaare USD/JPY sowie EUR/JPY weisen in etwa die gleichen Muster auf, wobei die genannte Unterstützungszone im CAD/JPY Kurs mehr langfristige Relevanz hat, weil in dem genannten Bereich die Tiefs aus den Jahren 2017 und 2018 liegen.

CAD/JPY Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

