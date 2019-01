Der EUR/USD Kurs prallte in dieser Woche erneut an der 1,15 USD je Euro Kurszone ab. Die volatile und seitwärts gerichtete Phase setzt sich damit fort. EU Konjunkturdaten konnten bisher keine Unterstützung bieten, hingegen fielen US Daten gemischt aus. Heute stehen die US Arbeitsmarktdaten an. Enttäuschende Werte könnten den US Dollar weiter belasten.

Chance auf Ausbruch zunächst vertan

Der Ausbruch über den technischen Widerstand bei 1,15 USD je Euro ist dem EUR/USD Kurs in dieser Woche nicht gelungen. Hat der US Dollar zu Beginn des Jahres noch weiter nachgegeben, konnte sich in der zweiten Wochenhälfte eine kurzfristige, abrupte Erholung etablieren. Der EUR/USD Kursstand ist derzeit jedoch größtenteils vom Stand des US Dollars abhängig, denn es gibt wenig fundamentale Gründe dafür, warum der Euro zur Stabilität neigen sollte.

Die Einkaufsmanagerindizes für die größten Wirtschaften der EU fielen zuletzt reihenweise unter den Erwartungen aus. Auch Chinas Daten dürften zu der negativen Stimmung beigetragen haben. Heute stehen die Verbraucherpreise per Dezember an und mit einem gefallenen Ölpreis, sind geringere Werte zu erwarten. Dies dürfte die aktuell vorherrschende Annahme, die EZB könnte mit dem nächsten Zinsschritt bis 2020 warten, bekräftigen.

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

US Dollar könnte dennoch weiter zur Schwäche neigen

Dennoch, auf der anderen Seite scheinen Marktteilnehmer ebenso weniger Zinsschritte seitens der FED einzupreisen. Und da diese Erwartung sich, solange die FED nicht deutlich „hawkisher“ auftritt, bereits etabliert hat, könnten negative US Konjunkturdaten auf dem US Dollar Kurs mehr lasten als positive diesen stützen. Dies gilt womöglich auch für die heute anstehenden US Arbeitsmarktdaten.

Im Durchschnitt werden 178 Tsd. neu geschaffene Stellen per Dezember erwartet, was in etwa auf der Höhe des Drei-Monate-Durchschnitts liegen würde. Der Ein-Jahre-Durchschnitt lag in 2018 bei 206 Tsd. Stellen. Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne dürften wie so oft Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es wird ein Anstieg von 3,0 % YoY erwartet und auf Monatebasis um 0,3 %.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

