Aktienmarkt-Liquidität und die Vorteile für Trader

Aktienmarktvolatilität ist ein wichtiges Konzept, das Trader verstehen müssen. Aktien zu kennen, die sich am einfachsten in Barmittel umsetzen lassen, ohne dass sich dies auf den Kurs auswirkt, bedeutet, dass Sie in einer stärkeren Position sind, um zu kaufen und zu verkaufen. In diesem Artikel befassen wir uns ausführlich mit dem Thema Aktienmarktliquidität, nennen einige der liquidesten Titel und die Vorteile, die ein Trading dieser Titel mit sich bringt. Außerdem erklären wir die Unterschiede zwischen Aktienmarktliquidität und Devisenmarktliquidität.

WAS IST LIQUIDITÄT IM AKTIENMARKT?

Aktienmarktliquidität bezieht sich auf Aktien, die ein hinreichendes Tradingvolumen aufweisen, das Tradern erlaubt, Positionen direkt aufzunehmen und aus ihnen wieder auszusteigen. Aktien, die nicht liquide sind und kein hinreichendes Volumen aufweisen, lassen sich nicht schnell und einfach kaufen oder verkaufen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es schwieriger ist, Käufer und Verkäufer für solche Titel zu finden.

Liquidität lässt sich durch Aktienumsatz messen. Dieser wird berechnet, indem man die Gesamtzahl der über einen bestimmten Zeitraum hinweg gehandelten Aktien durch die durchschnittliche Anzahl der Aktien, die während dieses Zeitraums ausstanden, teilt. Weist ein Unternehmen einen hohen Aktienumsatz aus, sind die Aktien des Unternehmens liquide.

Wenn beispielsweise ein Unternehmen in einem führenden Index, wie dem NASDAQ, DAX oder FTSE 100 am ersten Tag seines Geschäftsjahres 100 Millionen Aktien ausstehen hat und am letzten Tag 150 Millionen, belaufen sich die im Durchschnitt ausstehenden Aktien auf 125 Millionen für das Jahr. Bei einem Tradingvolumen von 90 Millionen Aktien für das Jahr, lautet die Berechnung 90 Millionen/125 Millionen = 0,72. Als Prozentzahl ausgedrückt, kommt dies einem Aktienumsatz von 72 % gleich.

WAS SIND DIE LIQUIDESTEN TITEL?

Beispiele für Aktien mit hoher Liquidität im Technologiebereich sind Microsoft, Google und Facebook, im e-Kommerz-Bereich Amazon, Alibaba und Shopify, und im Energiesektor Exxon, General Electric und Chesapeake Energy. Das Aktienvolumen von Aktien bezieht sich auf die Anzahl von Aktien, die an einem bestimmten Tag die Hände wechseln. Die höchsten Volumen belaufen sich oft auf zig Millionen. Dabei gelten Aktien ab einem Volumen von 200.000 und mehr als liquide.

Natürlich variiert das Liquiditätsniveau von Aktien. Aber größtenteils verfügen Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung auch über die liquidesten Titel. Die folgende Tabelle zeigt einige der liquidesten Aktien nach Sektor geordnet (Stand: April 2019)

Energie Finanzwesen Gesundheit Industrie Technologie Telecoms Chesapeake Energy Bank of America Celgene CSX Corp Amazon AT&T ExxonMobil Berkshire Hathaway Johnson & Johnson Deere & Co Apple Comcast General Electric Blackstone Group Merck & Co. United Technologies Cisco T-Mobile US Halliburton KKR & Co Pfizer US Ecology Google Verizon Transocean Lloyds Banking Group Teva Waste Management Intel Vodafone

VORTEILE EINES TRADINGS VON HOCHLIQUIDEN AKTIEN

Hochliquide Aktien können gerade für Daytrader besonders nützlich sein, denn ihre beträchtlichen Tradingvolumen bedeuten, dass Positionen schnell aufgenommen und wieder aufgelöst werden können, ohne dass es Folgen auf den Kurs hat, was für das rasante Tempo des Daytradings optimal ist.

Da liquide Titel ein effizientes Eröffnen und Schließen von Positionen möglich machen, können Trader gut innerhalb ihrer Risikomanagementstrategie bleiben.Bei weniger liquiden Titeln kann es hingegen erheblich länger dauern, bis eine Order ausgeführt wird, weil das Aktienvolumen so gering ist.

Zum Finden von Aktien mit einer guten Liquidität können Sie, wie auch zum Finden von volatilen Titeln, das Stock-Screener-Tool verwenden. Es hilft Ihnen, Aktien nach bestimmten Kriterien, in diesem Fall das Tradingvolumen, zu finden.

BEZIEHUNG ZWISCHEN LIQUIDITÄT UND FUNDAMENTAL- UND TECHNISCHER ANALYSE

Tradingvolumen können stark von fundamentalen und technischen Faktoren beeinflusst werden. Ein Beispiel auf fundamentaler Seite sehen Sie in dem Chart unten. Hier kam es bei dem Subprime-Kreditinstitut Provident Financial im August 2017 nach einer Gewinnwarnung, dem Verzicht auf Auszahlung einer Dividende und dem Ausscheiden des CEO zu aggressiven Abverkäufen.

Quelle: IG

Was die technische Analyse betrifft, könnte ein signifikanter Kursanstieg in Verbindung mit einem deutlichen Anstieg des Volumens auf einen fortwährenden bullischen Trend oder eine bullische Umkehr hindeuten. Andererseits könnten Kursverluste in Verbindung mit einem Volumenanstieg ein Hinweis auf einen fortwährenden bullischen Trend oder eine bullische Umkehr sein.

Trader, die sich auf die technische Analyse konzentrieren, werden möglicherweise Volumenindikatoren hilfreich finden. Der Positive Volume Index und der Negative Volume Index basieren auf den Tradingvolumen des Vortages und dem Marktkurs und können nützlich sein, um zu sehen, wie das Volumen sich auf den Kurs auswirkt.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN AKTIENMARKTVOLATILITÄT UND DEVISENMARKTLIQUIDITÄT

Wenn man die Unterschiede zwischen Aktienmarktliquidität und Devisenmarkt- bzw. FX-Liquidität betrachtet, ist es wichtig festzustellen, dass alle führenden Währungen äußerst liquide sind. Für diese Währungen steht immer ein hohes Volumen für das Trading zur Verfügung. Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag geöffnet und es werden täglich Transaktionen im Wert von durchschnittlich 5,1 Bio. US-Dollar durchgeführt (laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich). Das bedeutet, Positionen lassen sich rund um die Uhr eröffnen und schließen, was für noch mehr Liquidität sorgt.

Im Vergleich dazu weisen manche Aktien eine hohe Liquidität auf, wie etwa die oben erwähnten Blue-Chip Beispiele, während kleinere Titel mit geringeren Tradingvolumen deutlich weniger liquide sein können.

ANDERE TRADING-MÖGLICHKEITEN

Falls Sie lieber keine individuellen Titel handeln möchten, könnten Sie ein Trading der liquidesten führenden Aktienindizes in Erwägung ziehen, wie etwa den Dow Jones, S&P 500 und FTSE 100. Alternativ hierzu stellt der Devisenmarkt, wie bereits erwähnt, die liquideste Option dar.