Der US Arbeitsmarkt und seine Auswirkung auf Devisen

Rohstoffe Update: Gemäß 19:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,05 % Silber: -0,02 % Gold: -0,05 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/rCCiv214ne

At least this support didn’t mess up ✅ shorted from .65 and took a scalp from support long. Now waiting either for a rebound or break down. $DAX #DAX30 https://t.co/pOefc2HyLm

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 98,20 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 75,74 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/2T2hnRhTZd

#SPX in 2019 + 28%, #XPD + 55 % and no end of this Rally in sight. What’s interesting 🤔 is the fact that according #CFTC data, speculators are still not participating extremely. #Commodities #Xpdusd $PALL https://t.co/vg9uwPnQJ5

Indizes Update: Gemäß 19:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: 0,16 % Dow Jones: 0,10 % Dax 30: -0,05 % CAC 40: -0,09 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/HN4oUWidzw

At least not like two weeks ago, but regarding aud and cad data, cad should be stronger so far. What makes me critical is the fact that aud could get more stability by US dollar weakness as aud is one of the currencies that usually reacts strongly on that fact.

#Forex. This was a short #Trading Idea two weeks ago, but wasn’t validated, because daily close never gone below the trendline. Although daily close could be now below, imo the fundamentals are not favorable anymore for that trade. #AUDCAD $AUDCAD https://t.co/Tmi0OSzJkv

Rohstoffe Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,26 % Gold: -0,06 % Silber: -0,07 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/AEG4dxlpAt