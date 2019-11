So lesen Sie Währungspaare

Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten einer Währungsnotierung, die jeder Trader kennen muss. Darin finden Sie auch Tipps zum Lesen eines Währungspaares:

Grundlagen zu Währungsnotierungen

Ankaufs- und Verkaufskurse

Der Spread

Direkte und indirekte Notierungen

Top-Tipps zum Verständnis und der Interpretation einer Währungsnotierung

Währungsnotierungen geben den Kurs unterschiedlicher Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder. Da der Gewinn oder Verlust eines Traders von Bewegungen des Kurses (Notierung) bestimmt wird, ist es notwendig, ein solides Verständnis dafür zu entwickeln, wie man Währungspaare liest.

WAS SIND WÄHRUNGSNOTIERUNGEN?

Eine Währungsnotierung ist der Kurs einer Währung in Bezug auf eine andere Währung. Diese Notierungen beziehen sich stets auf Währungspaare, weil man eine Währung kauft, indem man eine andere verkauft. Beispiel: Wenn man sich das Währungspaar EUR/USD anschaut, kann der Preis von 1 Euro bei 1,1404 US-Dollar liegen. Broker geben normalerweise zwei Kurse für ein Währungspaar an und erhalten unter normalen Marktbedingungen die Differenz (Spread) zwischen den beiden Kursen.

Die folgenden Abschnitte erläutern die unterschiedlichen Aspekte einer Währungs- oder Forex-Notierung. Es wird durchgehend die gleiche Notierung verwendet, um die Zahlen übersichtlich zu halten. Es geht um das folgende Beispiel:

Beispiel einer Währungsnotierung für das Währungspaar EUR/USD

Quelle: IG

GRUNDLAGEN EINER WÄHRUNGSNOTIERUNG VERSTEHEN

Um ein Währungspaar korrekt lesen zu können, sollten Trader die folgenden Grundlagen einer Währungsnotierung kennen:

ISO-Code: Die Internationale Organisation für Normung (ISO) entwickelt und veröffentlicht internationale Standards/Normen und hat dies auch auf globale Währungen angewendet. Das bedeutet, die Währung jedes Landes wird mit drei Buchstaben abgekürzt. Der Euro wird beispielsweise zu EUR verkürzt und der US-Dollar zu USD.

Basiswährung und variable Währung: Währungsnotierungen enthalten zwei Währungen, die Basiswährung, die als erstes angeführt wird, und die Notierungs- oder variable Währung, die zuletzt aufgeführt ist. Der Kurs der ersten Währung wird immer in Einheiten der zweiten Währung dargestellt. Wenn wir bei unserem Beispiel des Währungspaares EUR/USD bleiben, erkennen wir, dass 1 Euro 1 Dollar und 14 Cents und 04 Pips kosten wird. Das ist ungewöhnlich, da man physisch nicht über den Bruchteil von einem Cent verfügen kann. Es ist aber ein übliches Merkmal des Devisenmarktes.

Quelle: DailyFX

BID- UND ASK-KURS

Im Devisenhandel gibt ein Währungspaar wie unten gezeigt immer zwei unterschiedliche Kurse an:

Quelle: IG

Der Bid(VERKAUF) Kurs ist der Kurs, zu dem Trader die Währung verkaufen können, und der Ask(KAUF) Kurs ist der Kurs, zu dem Trader die Währung kaufen können. Das erscheint zunächst verwirrend, da es naheliegt, dass man bei „Bid“, also „Gebot“, an das Kaufen denkt. Denken Sie aber daran, dass die Begriffe Bid (Gebot)/Ask (Kauf) aus Sicht des Brokers gelten.

Trader werden stets versuchen Devisen zu kaufen, wenn der Kurs niedrig ist, und zu verkaufen, wenn der Kurs steigt; oder Devisen in Erwartung, dass die Währung abwertet, zu verkaufen und sie dann zu einem niedrigeren Kurs in der Zukunft zurückzukaufen.

SPREADS

Der Kurs zum Kaufen einer Währung liegt in der Regel über dem Kurs zum Verkaufen der Währung. Diese Differenz wir als der Spread bezeichnet und damit verdient der Broker sein Geld für das Ausführens des Trades. Spreads sind bei führenden Währungspaaren aufgrund ihres hohen Tradingvolumens und der Liquidität tendenziell enger (kleiner). Das Währungspaar EUR/USD ist das am häufigsten gehandelte Währungspaar. Es überrascht daher nicht, dass sein Spread in diesem Beispiel bei 0,6 Pips liegt.

Quelle: IG

DIREKTE UND INDIREKTE NOTIERUNGEN

Notierungen werden häufig gemäß der „Heimatwährung“ angegeben, d.h. dem Land, in dem Sie leben. Eine direkte Notierung für Trader in den USA, die Euro kaufen möchten, lautet EUR/USD und ist für US-Bürger relevant, da sie in US-Dollar ausgedrückt ist. Diese direkte Notierung nennt US-Bürgern den Preis für 1 Euro in Bezug auf ihre Heimatwährung, der sich auf 1,1404 USD beläuft.

Die indirekte Notierung ist grundsätzlich die Umkehr der direkten Währungsnotierung (1/direkte Notierung = 0,8769 EUR). Sie zeigt den Wert einer Einheit der Inlandswährung in Bezug auf die Auslandswährung. Indirekte Notierungen können für die Umwandlung von Fremdwährungskäufen im Ausland in die Heimatwährung nützlich sein.

TOP-TIPPS FÜR DAS LESEN VON WÄHRUNGSNOTIERUNGEN

Bid- und Ask-Kurse gelten aus der Perspektive des Brokers. Trader kaufen eine Währung zu dem Ask-Kurs und verkaufen sie zu dem Bid-Kurs. Die Basiswährung ist die erste Währung in dem Paar und die Notierungswährung ist die zweite Währung. Die kleinste Bewegung bei Nicht- JPY -Währungspaaren ist 1 Pip (eine einstellige Bewegung an der vierten Dezimalstelle des Notierungskurses und eine einstellige Bewegung an der zweiten Dezimalstelle für JPY -Paare). Der Spread ist die erste Hürde (Kosten), die Trader in einem Trade realisieren müssen.

