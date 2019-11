Turbo Knockout Zertifikate gehören unter den Hebelprodukten zu den beliebtesten Derivaten bei Privatanalegern. Trader sollten stets auch wissen, an welchen Handelsplätzen gelistete Zertifikate gehandelt werden.

Multilaterale Handelssysteme – Was ist ein MTF?

Unter Multilateral trading facilitiy (MTF) wird einbörsenähnlicher Handelsplatz verstanden. In diesem Beitrag bringen wir Licht ins Dunkle und gehen tiefer auf diese noch nahezu unbekannte Börsengattung ein.

Was is ein MTF?

Auf Deutsch übersetzt steht MTF für ein multilaterales Handelssystem. Multilateral bedeutet so viel, wie vielseitig bzw. mehrere Akteure betreffend. Ein Handelssystem bzw. Handelsplätze haben am Finanzmarkt die Aufgabe, eine Vielzahl von Anbietern und Nachfragern nach bestimmten gesetzlichen Regeln zusammenzuführen.

Was ist der Unterschied zwischen Börse und MTF?

Umgangssprachlich wird hierbei schnell der Oberbegriff Börse verwendet, was nicht zwangsläufig anmaßend ist. MTFs oder andere ähnliche Formen, sind börsenähnlich oder womöglich, die Börsen der Zukunft.

Im Informationszeitalter haben elektronische Börsen aufgrund ihrer Kosten- und Effizienzvorteile den alten berühmten Börsen von Amsterdam bis New York den Rang abgelaufen. Auf dem Parkett ist es heute so ruhig, wie in einer Universitätsbibliothek.

Verlässliche Transaktionstechnologien- und eine verbesserte Infrastruktur ermöglichen es heutzutage sich in einem sehr hohen Grade auf computergestützte Handelssysteme zu verlassen und machen den Menschen hinfällig. Physische Handelsplatz, wie klassischen Börsen in Frankfurt am Main, könnten in Zukunft zu Museen der Finanzgeschichte avancieren.

Turbo Zertifikate sin gelistet wohingegen CFDs am OTC-Markt gehandelt werden. Erfahren mehr über die Unterschiede zwischen Turbo Zertifikaten und CFDs.

Wie funktioniert ein multilaterales Handelssystem – MTF?

Im Grunde hat ein MTF die gleichen Aufgaben und Ziele wie eine umgangssprachlich bekannte Börse. Ein multilaterales Handelssystem muss nach festgelegten Regeln Kauf- und Verkaufsaufträge in Aktien und anderen Finanzinstrumenten zusammenführen.

Ähnlich wie bei klassischen Börsen können sich Broker, Market Maker, Banken, Hedgefonds und Vermögensverwalter direkt mit einem MTF, in Form einer Mitgliedschaft verbinden. Kunden dieser Mitglieder können wiederum über die Handelsplattform der Anbieter beispielsweise Turbo Knockout Zertifikate oder andere Finanzinstrumente handeln.

MTFs unterschieden sich von klassischen Future-, Aktien- und Rohstoffbörsen darin, dass sie eine viel größere Varietät an möglichen Finanzprodukten aufweisen. Über ein multilaterales Handelssystem können alle Arten von Finanzprodukten gehandelt werden. Von A wie Aktien bis Z wie Zerobonds ist alles möglich. Folgende Auflistung zeigt die gängigsten Finanzinstrumente, die über ein MTF gehandelt werden:

Aktien

Geldmarktinstrumente

Optionen

Futures

Swaps und Forwards

Exotische Derivate

CFDs

Emissionszertifikate

Turbo Knockout Zertifikate

Turbo Knockout Zertifikate gehören zu den beliebtesten börsengehandelten Hebelprodukten. Wie werden Sie gehandelt und wie können passende K.O-Schwellen gefiltert werden. Das und mehr erfahren Sie in unserem Beitrag: Wie man Turbo Zertifikate handelt.

Ein MTF arbeitet nach einem regulierten Regelwerk, welches festlegt wie und wann Transaktionen ausgeführt werden. Sie werden in der Regel durch computergestützte Anwendungen unterstützt, die dem gesetzlichen Regelwerk folgen und Käufer und Verkäufer entsprechend den Aufträgen und Angeboten, die in das System eingegeben werden abgleicht.

Die Regeln eines MTF müssen per Gesetz transparent und nachvollziehbar sein. Dies soll sicherstellen, dass alle Mitglieder die gleichen Handelsbedingungen vorfinden und ihnen unterliegen - unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Status.

Quelle: Eigene Darstellung

Wie generieren MTFs ihre Einnahmen?

Multilaterale Handelssysteme generieren Einnahmen indem sie den Mitgliedern, die den Handelsplatz nutzen, Gebühren berechnen. Diese Finanzinstitute wiederum generieren Einnahmen, die hauptsächlich aus den Spread und Provisionen für Transaktionen mit ihren Kunden resultieren. Diese Struktur stellt sicher, dass es zu keinem Interessenkonflikt zwischen dem Anleger und dem MTF kommt.

Wie sieht die Kostenstruktur bei Turbo Zertifikaten aus? Wie kann ich Kosten von verschiedenen Turbo Zertifikaten vergleichen? In unserem Beitrag Kosten eines Turbo Zertifikates erfahren Sie mehr.

Wo werden Turbo Zertifikate von IG gehandelt?

Bei Turbo Knockout Zertifikaten von IG kurz: Turbo24 handelt es sich um ein börsengehandeltes Hebelprodukt. Alle bei IG angebotenen Turbo Zertifikate sind am Handelsplatz - Spectrum in Frankfurt am Main gelistet. Die BaFin ist grundsätzlich für die Überwachung von MTFs zuständig.

Der Handelsplatz Spectrum bietet für Trader folgende Vorteile:

24 Stunden Handel an 5 Tagen die Woche

Privatanlegerorientierter Handelsplatz

Geringe Kosten

Verlässliche Technologie und Infrastruktur

Kundenservice – Rund um die Uhr

Ein wesentlichen Transparenzvorteil bei gelisteten Hebelprodukten wie z.B. Turbo 24 Zertifikate von IG bringt das Orderbuch. Im Orderbuch kommen alle Kauf- und Verkaufsaufträge eines Handelsplatz zusammen. Auf Basis der Aufträge wird ein Gelichgewichtspreis ermittelt. Erfahren Sie in unserem Beitrag zum Orderbuch hierzu mehr.

