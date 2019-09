Bull Call Spread: Strategien mit Optionen

Gleichzeitig verkauft er eine Call Option (Short Call), mit einem Ausübungspreis von 110 U$. Der Preis bzw. die Prämie für die Option soll aus Vereinfachungsgründen ebenfalls bei 5 U$. In der Regel dürften „out oft the money“ Optionen jedoch günstiger sein. („Out of the money“ beschreibt die Situation, in der der aktuelle Marktpreis des Underlyings den Ausübungspreis der Call Option noch nicht überschritten hat)