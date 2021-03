AUD/NZD: Wiederholt sich die Geschichte?

AUD/NZD: Das besagte Währungspaar befindet sich weiterhin in einer langfristigen Seitwärtsphase. Dies könnte eventuell eine Chance darstellen.

AUDNZD Short?

Eine auf charttechnischer Basis interessante Ausgangslage könnten wir im Währungspaar AUD/NZD vor uns haben. Wir im Chart auf Wochenbasis ersichtlich, ist das Währungspaar seit 2015 nicht in einem Trend unterwegs, sondern in einer langfristigen Seitwärtsphase gefangen. Und innerhalb dieser Phase ist ein relativ einheitliches Muster zu erkennen, in denen die kurzfristigeren Phasen jeweils in vier Wellen (ABCD) abliefen.

Quelle: DailyFX, IG

Wiederholt sich die Geschichte?

Dabei können wir ebenfalls erkennen, dass wir uns aktuell in der dritten Welle (C) der nächsten Phase befinden. Gehen wir davon aus, dass das langfristige Muster bestand behält, könnte es in Kürze zu einer Welle 4 (D) kommen, in der der Australische Dollar gegen den Neuseeländischen Dollar wieder abwertet.

In der Regel begann die vierte Welle in den letzten ähnlichen Phasen leicht unter dem Hoch der ersten Welle. Meistens sogar wurde die vierte Welle mit einer Umkehrkerze auf Wochenbasis eingeleitet. Diese Umkehrkerze haben wir aktuell noch nicht vorliegen, doch wir können uns schon mal auf die Lauer legen und warten, ob diese in Kürze als erstes Signal für die Umkehr verzeichnet wird.

Wenn es soweit ist, wäre ein mögliches Vorgehen zunächst das Runterzoomen auf den Tageschart. Dort können uns einige horizontal wichtige Zonen sowie das 76,4 % Fibo-Level als erster wichtiger Support zwischen zirka 1,0860-1,0900 NZD als Anhaltspunkt für den Einstieg dienen. Sofern diese Zone unterschritten wurde, kann sie uns gleichzeitig als Widerstand und Richtwert für die Absicherung dienen. Wenn Welle 4 sich in Bewegung gesetzt hat, könnte der Stop Loss z.B. über diese Zone gelegt werden.

Quelle: DailyFX, IG

Die fundamentalen Aussichten

Zu beachten ist, dass die Seitwärtsphase sich seit 2015 entwickelt hat. In dieser Zeit hatte der australische Dollar sehr viel mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA sowie später der Pandemie zu kämpfen. Der Neuseeländische Dollar hatte damit mehrere Chancen sich zu erholen.

Aktuell befinden wir uns in der Nach-Pandemie-Erholung. Eine rohstoffgetriebene Erholung des Aussie hat bereits stattgefunden und könnte sich in Kürze fortsetzen, falls Rohstoffe weiter steigen. Doch einiges dürfte für diesen Jahr in den Rohstoffen eingepreist sein und eine Korrektur in das zweite Halbjahr hinein wäre vorerst nicht auszuschließen.

Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die langfristige Seitwärtsphase aufgrund weiter steigender Rohstoffe nach oben aufgelöst wird, doch eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt. Konjunkturell betrachtet hat der neuseeländische Dollar zudem bessere Chancen zurzeit.

Die Konjunkturerholung entwickelt sich dort schneller als in Australien und Erwartungen an einen Anstieg der Zinsen seitens der RBNZ könnten sich in Kürze ebenso schneller erhöhen. Zwar gehörte auch der neuseeländischen Dollar zu den meist gekauften G10 Währungen gegen den US Dollar, doch diese hohe Positionierung wurde zuletzt stark abgebaut und relativiert damit eine Kontraindikation auf Basis erhöhter Long-Positionierungen.

