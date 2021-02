AUD/USD: Trading mit den COT-Daten (Teil 2)

AUD/USD Trading mit COT-Daten: Der australische Dollar befindet sich zwar gemäß den COT-Daten in der Stabilitätsphase. Doch eine Abflachung der Brutto-Long-Positionen lässt aufhorchen. Trades sollten mit Bedacht gewählt werden. Wie das funktioniert, erklären wir weiter unten.

AUD/USD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 22% -35% -15% Wöchentlich 34% -39% -16%

AUD/USD COT-Trading

In den letzten Artikel zum AUD/USD haben wir eine Trading-Strategie mit den COT-Daten vorgestellt. Wir haben damals drei Möglichkeiten offen gelassen:

Wir warten auf das nächste Brutto-Long-Hoch und nutzen es, um eine Korrektur im AUD USD zu handeln Wir warten auf den Ausbruch bei den Brutto-Short-Positionen aus dem Kasten entweder nach unten oder oben. Dies würde uns entweder ein Trendende oder eine Trend-Beschleunigung signalisieren. Wir suchen nach Einstiegslevel, um den aktuell noch intakten Trend zu handeln, solange das nächste Brutto-Long-Hoch nicht verzeichnet wurde.

Sowohl die Nr.1 als auch die Nr.3 waren als Optionen möglich gewesen, denn wir befanden uns am 19. Januar, zum Zeitpunkt des damaligen Artikels, auf einem Zwischenhoch bei den Brutto-Long-Positionen. Die Korrektur hat sich bis zum 5. Februar fortgesetzt. Da wir uns allerdings in einem generellen Aufwärtstrend befinden, wäre auch die Nr. 3 als Trading-Option möglich gewesen, solange die Brutto-Short-Positionen kaum vom Fleck kamen.

Aktuell können wir eine Abflachung bei den Brutto-Long-Positionen erkennen. Das heisst, sie sind nicht weiter gestiegen. Das kann aufhorchen lassen, muss aber nicht. In der Regel dreht ein Trend im AUD/USD, wenn die Shorts sich ebenfalls in Bewegung setzen. Das haben sie noch nicht.

Quelle: TradingView

AUD/USD Trading in Praxis

So oder so der Trend befindet sich im fortgeschrittenen Stadium. Da der Kurs natürlich den COT-Daten vorherläuft, wissen wir nie genau, wie weit fortgeschritten er bereits ist. Trades sollten immer mit Berücksichtigung von Gewinnmitnahmen erfolgen. Z.B. nehmen wir an, wir hätten die Option Nr. 3 gewählt und nach einem Einstieg in der Korrektur für einen Long gesucht.

In diesem Fall wäre der Ausbruch aus dem Korrekturtrendkanal als Entry denkbar gewesen. Nach dem der AUD/USD Kurs weiter gestiegen ist, hätte man die erste Teilgewinnmitnahme im Bereich des letzten Trendhochs tätigen können. Die zweite eventuell, wenn der Kurs beginnt stärker zu korrigieren, wie in dieser Woche.

Der Stop Loss würde zum aktuellen Zeitpunkt bereits auf Einstand liegen, sodass wir zwar, wenn die Korrektur sich fortsetzt, ausgestoppt würden, doch verloren hätte man dadurch nicht mehr. Man hätte durch die zwei Teilgewinnmitnahmen Gewinn gemacht.

AUDUSD Chart auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow Fundamentale Ölpreis-Indikatoren - Kennen, finden, anwenden Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite oder Käuferseite, könnten Barrier-Options mit Knock-Out Schwellen interessant werden.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: