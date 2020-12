USD/CAD: Kanadischer Dollar profitiert von positiven Daten und Fiskalmaßnahmen

Kanadischer Dollar, USD/CAD, CAD/JPY, Steueranreize, kanadisches BIP - Gesprächspunkte:

Die Aktienmärkte bewegten sich während des APAC-Handels höher, als Investoren vielversprechende Nachrichten über Coronavirus-Impfstoffe und starke Wirtschaftsdaten bejubelten.

Die Bereitstellung zusätzlicher fiskalischer Anreize und eine Rekordexpansion der wirtschaftlichen Aktivität könnten den Kanadischen Dollar in die Höhe treiben.

USD/CAD mit Blick auf Jahrestiefststände nach Durchbrechen der wichtigsten Unterstützung.

Die CAD/JPY -Kurse bilden weiterhin ein aufsteigendes Dreiecksmuster.

Asien-Pazifik Rückblick

Die Aktienmärkte begannen einen neuen Handelsmonat an der Front, als die Anleger die Nachricht bejubelten, dass Moderna die Zulassung seines Impfstoffs Covid-19 in Europa und den USA beantragt. Der australische ASX 200-Index stieg um 1,08% und der Hongkonger Hang-Seng-Index um 1,12%.

Chinas CSI 300 stieg um 1,72%, was auf einen historischen Anstieg der lokalen Fertigungsaktivitäten zurückzuführen ist, da der PMI für Caixin Manufacturing auf den höchsten Stand seit zehn Jahren kletterte.

An den Devisenmärkten verloren der Haven-assoziierte US-Dollar und der japanische Yen im Vergleich zu ihren wichtigsten Gegenwährungen an Boden, während der risikosensitive AUD, NZD und CAD weitgehend outperformten.

Die Rohölpreise rutschten unter 45 Dollar, da die OPEC+ ihre Gespräche über die Förderpolitik bis zum 3. November aufschob. Der Goldpreis fiel über die 1780 $-Marke zurück, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli gefallen war.

Mit Blick auf die Zukunft sind der PMI für das verarbeitende Gewerbe in den USA für November und die BIP-Veröffentlichung Kanadas für das dritte Quartal neben den Inflationszahlen aus der Eurozone die wichtigsten Wirtschaftsdaten.

Rekord-BIP-Expansion als Treibstoff für CAD

Der Kanadische Dollar hat im November mit einem Kursanstieg von über 2,5% gegenüber dem Japanischen Yen und dem US-Dollar seine Gegenwährungen aus den Häfen weit hinter sich gelassen.

Diese Zuwächse dürften sich in naher Zukunft fortsetzen, wobei die Währung aufgrund einer historischen Expansion der Wirtschaftstätigkeit und der Bereitstellung zusätzlicher fiskalischer Anreize nach oben strebt. Das kanadische BIP ist im dritten Quartal - auf Jahresbasis - um schätzungsweise 47,6% gewachsen, da die Unternehmen wieder geöffnet wurden und die Verbraucher ihre staatlichen Subventionen ausgaben.

Die Einzelhandelsumsätze haben sich seit dem Tiefpunkt im April kräftig erholt und sind nur zwei Monate, nachdem das Land seinen größten Rückgang der Verbraucherausgaben verzeichnet hatte, wieder auf das Niveau vor der Krise gestiegen. Auch der lokale Wohnungsmarkt hat sich stark erholt, da die Käufer die rekordtiefen Zinssätze ausnutzen und die Preise im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres um über 16% in die Höhe treiben.

Kanadische Einzelhandelsumsätze

Da jedoch mehrere kanadische Provinzen die Beschränkungen für Coronaviren verschärfen und Premierminister Justin Trudeau davor warnte, dass die meisten Bürger erst "im nächsten September" geimpft werden, scheint eine deutlichere Verlangsamung des Wirtschaftswachstums relativ wahrscheinlich.

Abgesehen davon könnte die Enthüllung zusätzlicher Steuerhilfen in Höhe von über 51,7 Milliarden C$ durch Finanzminister Chrystia Freeland die wirtschaftliche Talfahrt abmildern. Zu den Maßnahmen gehören ein verstärktes Lohnsubventionsprogramm - das bis zu 75% der Lohn- und Gehaltskosten abdecken soll - und die Ausweitung der Unterstützung für die Miete von Gewerbeflächen und die Unterstützung von Schließungen.

Freeland erklärte, dass "unsere Regierung sorgfältig abgewogene, gezielte und sinnvolle Investitionen tätigen wird, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Wachstum anzukurbeln [und] die fiskalische Unterstützung bereitstellen wird, die die kanadische Wirtschaft benötigt, um ihre volle Leistungsfähigkeit zu entfalten und um zu verhindern, dass Covid-19 unserem Wirtschaftspotenzial langfristig Schaden zufügt".

Daher könnten Investoren den besorgniserregenden Anstieg der lokalen Covid-19-Fälle abtun und eine Prämie auf den risikosensitiven kanadischen Dollar setzen, da die Regierung an ihrem "whatever it takes"-Ansatz in der Finanzpolitik festhält.

Quelle – WOWA

USD/CAD-Tages-Chart - Absteigender Kanal Leitpreis niedriger

Die technischen Aussichten von USD/CAD bleiben nach unten verzerrt, da die Preise nach dem Durchbrechen wichtiger psychologischer Unterstützung bei 1,3000 auf neue Jahrestiefststände gedrückt werden.

Da der RSI wieder unter die 40-Marke fällt und der MACD fest unter seinen neutralen Mittelwert fällt, sieht der Weg des geringsten Widerstands nach unten aus.

Ein Tagesschluss unterhalb des Dezember 2019-Tiefs (1,2952) ist wahrscheinlich erforderlich, um den Weg zum November-Tief (1,2923) freizumachen.

Ein Durchbruch, der wahrscheinlich die Wiederaufnahme des primären Aufwärtstrends signalisieren und das Tief vom Oktober 2018 (1,2783) ins Blickfeld rücken würde.

Alternativ dazu könnte sich USD/CAD wieder in Richtung des 50%-Fibonacci-Tiefs (1,3040) bewegen, wenn die Unterstützung bei 1,2930 - 1,2950 stabil bleibt.

USD/CAD Tageschart erstellt mit Tradingview

CAD/JPY-Tages-Chart - Aufsteigendes Dreieck im Spiel

Die CAD/JPY-Kurse scheinen bereit zu sein, sich höher zu bewegen, da die Preise weiterhin ein aufsteigendes Dreiecksmuster ausbilden.

Da sich der RSI über 50 hält und sich die Kurse fest über allen vier gleitenden Durchschnitten bewegen, ist mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen.

Es ist wahrscheinlich notwendig, über den Tagesschlussstand vom 9. Oktober (80,50) hinaus fest Fuß zu fassen, um den Weg für die Kurse zu ebnen, um den hohen August-Widerstand (81,58) auszuloten.

Ein Durchbruch darüber würde wahrscheinlich das zinsbullische Muster des Aufsteigenden Dreiecks bestätigen und die 61,8% Fibonacci (82,61) ins Fadenkreuz bringen.

Umgekehrt könnte ein Rückfall unter das Juli-Hoch (80,14) den kurzfristigen Kaufdruck neutralisieren und eine Korrektur in Richtung des Tagesabschlusses vom 2. November (79,18) erzeugen.

CAD/JPY Tageschart erstellt mit Tradingview

-- Geschrieben von Daniel Moss, Analyst für DailyFX

