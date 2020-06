EUR/USD Kurs mit interessantem Long-Setup

EUR/USD Kurs: Der Euro beweist sich gegen den Greenback. Charttechnisch zeigt sich ein interessantes Long-Setup.

EUR/USD Kurs erholt sich wieder

Der Euro kann weiterhin Stabilität beweisen (Weekly Forex Prognose). Die besser ausfallenden Einkaufsmanagerindizes per Juni sowie Hoffnungen auf EU-weite Stabilisierungsmaßnahmen und Erwartungen an einen weiter fallenden US Dollar, wirken stützend. Charttechnisch konnte das Währungspaar bisher an der runden Marke von 1,14 USD einen starken Widerstand finden. Ein kurzfristiger Einbruch unter die 1,12 in der vergangenen Woche konnte jedoch abgewendet werden.

In dieser Woche unternimmt das Währungspaar einen zweiten Versuch, die 1,13 und 1,14 anzugreifen. Die Flaggenformation konnte bereits nach oben verlassen werden und ein Pullback ist im Gange. Für Trader, die auf einen weiteren Angriff auf die 1,15 spekulieren, könnte die aktuelle charttechnische Lage eventuell interessant sein. Eine Absicherung unterhalb der Flagge würde immer noch ein CRV von höher als 1 bieten.

EUR/USD Kurs Chart

