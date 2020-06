USD/CAD Kurs: Zwei Trading-Setups

USD/CAD Kurs: der kanadische Dollar hat einiges an Stabilität bewiesen. Grund dafür waren der fallende US Dollar und der steigende Ölpreis. Ob es dabei bleibt werden wir in Kürze sehen. Zwei Trading-Setups liegen für beide Szenarien bereit.

USD/CAD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 11% -15% 0% Wöchentlich 22% -21% 2%

USD/CAD Kurs Analyse

Der kanadische Dollar konnte sich mit dem allgemeinen Risk-On Umfeld, einem schwächeren US Dollar sowie steigendem Ölpreis erholen. Der USD/CAD Kurs hat mehr als 70 % des gesamten Covid-19 Anstieges korrigiert. Im Rahmen der letzten Analyse („USD/CAD Kurs: US Dollar und Ölpreis im Fokus“) habe ich auf die technische Konsolidierung hingewiesen. Da der Ölpreis seit dem weiter gestiegen ist und der US Dollar gefallen, brach das Währungspaar nach unten aus der Konsolidierung aus.

Auch wenn die mittelfristigen Trends und Konjunkturdaten eher dafür sprechen, dass der Loonie noch Potential zur Stabilität hat, so dürfte der Trend zum Großteil weiterhin vom US Dollar und dem Ölpreis abhängen. Eine technische Gegenbewegung ist zudem an dem aktuellen, langfristigen Support ebenso nicht auszuschließen. (Ölpreis Brent: Überfälliger Korrektur-Impuls).

Zwei mögliche Trading-Setups

Schauen wir auf den 4 Stunden-Chart so lässt sich eine interessante, charttechnische Konstellation erkennen. Sowohl nach oben als auch unten könnte man einen Ausbruch als Trading-Setup sehen. Sollte sich der Ausbruch nach oben ereignen, würde es die aktuelle Gegenbewegung bestätigen und eventuell weiteres Upside-Potential bewerkstelligen. Bricht der USD/CAD Kurs hingegen unter den langfristigen Support ein, könnte dies auf der anderen Seite den bestehenden Trend bestätigen und weiteres Downside-Potential eröffnen.

USD/CAD Kurs auf Vierstundenbasis

