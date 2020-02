USD/CAD: Trading-Chance voraus?

USD/CAD Kurs: Der USD/CAD Kurs könnte vor einer baldigen Wende stehen. Dieser hat auf Basis eines starken US Dollars sowie einem fallenden Ölpreis deutliche Zugewinne zuletzt verzeichnet. Doch nun trifft er bald auf einen wichtigen Widerstand und der US Dollar könnte wieder fallen.

USD/CAD Kurs Analyse

Hier finden Sie zwei weitere Artikel zum USD/CAD:

Im Rahmen des ersten Artikels sind wir auf einen möglichen technischen Boden im USD/CAD Kurs eingegangen, der sodann auch der Start der aktuellen Aufwärtsbewegung darstellte. Der zweite Artikel beschreibt den letzten Korrekturversuch und dass es eventuell noch etwas Luft nach oben gibt für das Währungspaar.

Diese Luft hat der Kurs tatsächlich genutzt, nur wird sie aktuell dünner, sowohl charttechnisch als auch fundamental. Fundamental haben wir zwei Faktoren, die den Kanadischen Dollar derzeit belasten. Zum einen ist es der fallende Ölpreis (WTI) und zum anderen der gestiegene US Dollar.

Doch zumindest für den US Dollar gilt: Die Wahrscheinlichkeiten von weiteren Zinssenkungen steigen seit letzter Woche abrupt an, sodass eventuell zumindest vorübergehend ein Hoch erreicht sein dürfte. Der zweite Faktor Ölpreis, spielt derzeit eine größere Rolle in den Zugewinnen des Währungspaares USD/CAD, denn der US Dollar hat bereits zur Korrektur angesetzt.

Da der Ölpreis weiter fällt, steigt das Währungspaar weiter. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass wir in der kommenden Woche einen sich stabilisierenden Ölpreis zu sehen bekommen, weil die OPEC + Staaten ihre Kürzungen verlängern und ausweiten dürften. Es kann natürlich auch anders ablaufen, was jedoch nicht im Sinne aller Beteiligten wäre.

US Dollar FED Zinswahrscheinlichkeiten

Quelle: CME

Abpraller könnte erfolgen

Schauen wir nun auf die Charttechnik, dann dürfte uns vielleicht auch diese in Kürze in die Karten spielen. Der Wochenchart zeigt eine langfristige Trendlinie, die so gut wie erreicht ist. Gleichzeitig befindet sich kurz darüber eine horizontale Widerstandszone. Der USD/CAD Kurs könnte unter den aktuellen Umständen weiter steigen und die Widerstandszone testen, doch ein initialer Abpraller wäre wahrscheinlich.

Wird dieser gleichzeitig von den oben genannten Faktoren unterstützt, könnte der technische Abpraller ein größeres Downside-Potential entwickeln. Auf jeden Fall ist es ein Situation, die es wert ist, sich anzuschauen. Interessant könnte für Sie eventuell auch der Trading-Setup Artikel zum EUR/CAD werden. Das Währungspaar hat kurz danach eine fulminanten Rally hingelegt.

USD/CAD Kurs Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

