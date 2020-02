USD/JPY Prognose: Kurzfristiger Abwärtstrend gestoppt?

In Kürze:🇨🇳 CNY Caixin China PMI Services (JAN) um 01:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: 52 Vorher: 52.5 https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-02-05

In Kürze:🇨🇳 CNY Caixin China PMI Composite (JAN) um 01:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: N/A Vorher: 52.6 https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-02-05

In Kürze:🇦🇺 AUD RBA Governor Lowe Gives Speech in Sydney um 01:30 GMT (15min) https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-02-05