CAD/CHF Forex Trading Idee

CAD/CHF Trading-Idee:In unserer heuten Trading-Idee nehmen wir das Währungspaar CAD/CHF ins Visier. Der Schweizer Franken konnte zuletzt gegen den kanadischen Dollar an Wert gewinnen, doch das ist eventuell bereits ausgereizt.

Schweizer Franken profitiert, noch

Safe-Haven Währungen wie der Schweizer Franken, konnten zuletzt deutliche Gewinne verzeichnen. Aktuell versuchen sich erneut Spekulanten an der Währung, wie wir im Artikel „EUR/CHF: Eine Wette gegen die SNB“ dargelegt haben.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass sie dieses Mal, anders als in 2015, die SNB kaum knacken dürften. Die Spekulation beruht auf, zumindest aktuell noch, leisen Gerüchten. Was interessant erscheint ist jedoch, dass der kanadische Dollar in den letzten Monaten ebenso zu den stabilsten Währungen innerhalb der G10 Staaten gehörte. Dies ist mit dem vergleichsweise höherem Zinsniveau begründet.

Zuletzt haben sich zwar Erwartungen an Zinssenkungen der Bank of Canada leicht erhöht, doch im Vergleich zum Schweizer Franken, dürfte die Differenz weiterhin sehr breit ausfallen, was aber, wie wir glauben, aufgrund der Aufwertung des Franken, nicht gänzlich eingepreist wurde.

Sollten nun in Kürze die Safe-Haven Flows abklingen und die Volatilität innerhalb der Währungen sich weiter verringern, würde es das Carry-Trade Volumen wieder erhöhen und die Zinsdifferenzen sich im Währungspaar CAD/CHF mehr bemerkbar machen. Wir gehen daher davon aus, dass ein mittelfristiger, technischer Boden in dem Währungspaar bald gefunden werden könnte.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

CAD/CHF Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Trading-Gelegenheit im CAD/CHF Kurs

Für das Umsetzen der Trading-Idee nutzen wir wie gewohnt die technische Analyse. Der Chart auf Tagesbasis oben zeigt, dass ein Tief bereits ausgebildet wurde. Aktuell testet der Kurs eine starke Widerstandszone. Kann er diese in Kürze überwinden, würde unsere Trading-Idee valide werden. Folgende Marken gemäß unserer Strategie nehmen wir ins Visier:-

Entry – Daily Close oberhalb von 0,74290

Initialer TP 0.74750 (flexibel, wenn wichtige Widerstände vorher erreicht werden)

Stop Loss 0 ,74100

Empfohlen von David Iusow Laden Sie unsere Quartalsprognose für Gold herunter Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite oder Käuferseite und meint, könnten Barrier-Options von IG mit Knock-Out Schwellen interessant werden.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: