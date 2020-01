Bitcoin: Ausbruch aus bullischer Flagge treibt den Kurs an

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTCUSD auf 8513 USD. Damit liegt der Bitcoin im europäischen Handel rund 5 Prozent höher. Charttechnisch deuten mehrere Indizien auf eine Fortsetzung des neuerlichen Aufwärtstrends.

Der Ausbruch aus der Handelsspanne in der vergangenen Woche und der Ausbruch aus der bullischen Flagge heute früh setzen weitere Impulse an der Oberseite frei. Unser bereits ermitteltes Kursziel wurde nun mit der Überwindung der 8329 USD aktiviert und könnte als nächstes angepeilt werden.

Bitcoin MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -1% -7% -2% Wöchentlich -4% 5% -3%

Ausbruch gelungen – Nächstes Hürde liegt bei 8740 USD

Mit dem Ausbruch aus der Handelspanne und Flaggenformation wurde der kurzfristige Trend bestätigt. Darüber hinaus stützt der RSI den Kurs mit Kaufsignalen, da der RSI seit Beginn des Jahres die Grenzschwelle bei 48.5 klar für sich gewonnen hat.

Übergeordnet ist der Trend nicht gefährdet solang der RSI die Grenzschwelle nicht preisgibt und ferner wenn der bedeutende Unterstützungsbereich am 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 7544 USD hält.

An der Oberseite könnte rasch das kurzfristige Kursziel erreicht werden, wenn die nächste Hürde aus dem Weg geräumt wird. Der nächste temporäre Widerstand wird derzeit durch das 50-%-Retracement bei 8740 USD gebildet.

Ein Durchbruch könnte dazu führen, dass der Bitcoin über dem Kursziel hinaus schießt und im weiteren Verlauf gar in Richtung 9920 USD steigt. In unmittelbarer Nähe befindet sich der psychologische Widerstand bei 10.000 USD. In der Vergangenheit haben immer wieder Notierungen über 10.000 USD starkes bullisches Momentum mitgebracht.

Alles in allem ist der Bitcoin kurzfristig bullisch und könnte weitere Akzente setzen und unser Kursziel rasch erreichen, wenn die charttechnischen Grenzen nicht gefährdet werden.

Empfohlen von Salah-Eddine Bouhmidi Vertrauen ergibt sich aus einer soliden Strategie und Risikomanagement. Leitfaden anfordern

BTCUSD Chart (6 Stunden)

Weitere Artikel die Sie zum Kryptowährungsmarkt interessieren könnten: