AUD/CAD Trading-Idee: Aussie verkaufen

AUD/CADTrading-Idee: Unsere zweite Trading-Idee innerhalb der letzten drei Wochen könnte realer werden. Das Währungspaar AUD/CAD könnte in Kürze weiter einbrechen und eine Short-Möglichkeit darstellen.

Mehrere Trading-Ideen vorgestellt

Drei Trading-Ideen haben wir in den letzten drei Wochen vorgestellt, davon ist eine bereits ins Ziel gelaufen (AUD/NZD), eine wurde nicht validiert (EUR/USD), eine steht aktuell vor der Validierung (EUR/TRY) sowie eine stellen wir hiermit vor (AUD/CAD), die in Kürze eventuell real werden könnte.

Für die vierte Idee haben wir das Währungspaar AUD/CAD im Blick. Dieses könnte in Kürze bald weiter einbrechen. Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen ist die Bank of Canada in dieser Woche im Rahmen des Zinsentscheids weniger dovish aufgetreten, sodass der kanadische Dollar, zumindest gegen den Greenback wieder aufgewertet hat. Wir haben kurz davor in dieser Analyse: USD/CAD Prognose: Bank of Canada Zinsentscheid steht an die möglichen Auswirkungen beleuchtet.

Auf der anderen Seite klangen RBA Aussagen in den letzten Wochen immer mehr zum dovishen hin. Unter anderem ein Grund warum unsere AUD/NZD Trading-Idee aufgegangen war. Bestätigt werden Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch negative Konjunkturdaten aus Australien, siehe z.B. die Einzelhandelsumsätze in dieser Woche. Ebenfalls anders als in Kanadas, wo die Daten derzeit sich eher verbessern. Und zu guter Letzt könnte auch der Ölpreis den kanadischen Dollar, zumindest kurzfristig, stützen, wenn die OPEC + mitspielt sowie US Bestände weiter fallen. Damit ergibt sich eventuell ein fundamental gutes CRV.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

AUD/CAD Trading-Idee Analyse auf charttechnischer Basis

Schauen wir auf die Charttechnik, sieht es für unsere AUD/CAD Trading-Idee ebenfalls nicht schlecht aus, Eine Flaggenformation hatte sich zuletzt im Rahmen der Erholung gebildet, die nun aber ein erneutes Mal nach unten hin getestet wird. Ein Einbruch darunter könnte den nächsten Schub abwärts bewerkstelligen. Wie auch in den anderen Fällen, wäre es eventuell von Vorteil, den Einbruch auf Tagesschlusskursbasis abzuwarten, um sich dann in Short-Richtung zu positionieren, mit einer ersten Teilgewinnmitnahme bei 0,893. Das übergeorndete Ziel könnte im Bereich der Tiefs bei 0,886 CAD je AUD liegen. Stop Loss bei 0,9050.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

AUD/CAD Trading-Idee im Chart

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der AUD/CAD Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der gleitenden Durchschnitte bei0,8930 CAD interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 0,905CAD ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Wollen Sie mehr zum Optionshandel erfahren? Diese beiden Artikel und weitere, helfen Ihnen dabei, sich in das Thema Options-Trading einzuarbeiten:

Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.