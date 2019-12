EUR/TRY Trading-Idee: 3 Gründe für Anstieg

#EURCHF: Der Schweizer Franken könnte weiteres Aufwertungspotenzial gegenüber #Euro und #Dollar heben. Charttechnisch könnte ein Ausbruch aus der Handelsspanne für weitere bärische Impulse sorgen. https://t.co/7IQSqXK9Qm @DavidIusow @CHenke_IG @schweiz #fxoptions https://t.co/VWhI30epz3

#EIA Bestände fallen wieder. #WTI ⬆️ https://t.co/xT1MwaQvQL

Dow Jones: Jetzt den Dip kaufen? https://t.co/9GM0kmwJck #dowjones $dia #wallstreet #Aktien @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/bsoZsQz20V

#DowJones and #SPX Thread. Here are daily charts of $DIA and $SPX. Both are showing a clear break-down. So for a continuation of trend, IMO, we now need more then just a minor rebound. Something like a double-bottom, v- or w-pattern. #DBTFD https://t.co/cCONyCFFh9

#Bitcoin: Watch Out - #BTCUSD surging higher @DavidIusow @CHenke_IG @bitcoinschweiz https://t.co/qMG2lp3B3h

👇 That #ADP https://t.co/DBfwXkBqTo

#GBPUSD setzt seine Gewinnserie fort. Heute erreichte das britische Pfund sein Sechsmonatshoch. Acht Tage vor den Wahlen dreht das Devisenpaar nochmal auf und rechtfertigt damit das kurzfristige Kursziel. Hier mehr: https://t.co/PMMNgf3noK #Brexit @DavidIusow @CHenke_IG #FX https://t.co/VA5c5t1oLz

2/2 ...if some factors get valid which were: 1. Turkish centralbank eases further, which is probable despite higher inflation readings 2. Euro stabilizes short-term further 3. Daily close above 6,40 with Target then at 6,47 https://t.co/Wma11sF4Wr

1/2 For my English speaking followers. Sometimes I am positing #Forex macro + technicals #trading-ideas. Last was AUD/NZD short, where target was reached this week. This week I have an eye on #EURTRY in buy direction of some factors get valid... https://t.co/SholQl6tuu