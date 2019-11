GBP/USD Analyse: Britisches Pfund steht vor wichtigem Bollwerk

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den GBPUSD auf 1,2944 US-Dollar. Damit liegt das Währungspaar rund 0,04 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch könnte der neuerliche Aufwärtstrend nun in Stocken geraten, wenn das Bollwerk an der 1,30 USD nicht nachhaltig überwunden werden kann.

RSI testet Grenzschwelle

Weitere bullische Impulse könnten folgen und zumindest zu einem Test der 1,30 USD führen, wenn der Oszillator RSI die Grenzschwelle bei 48,5 überwinden kann. Momentan wird die horizontale Schwelle getestet.

Eine Verteidigung der 200-Perioden-Linie bei 1,2938 USD und eine Überwindung der Grenzschwelle dürften kurzfristig das britische Pfund anschieben.

Volatilität bleibt hoch

Anhand der Bouhmidi-Bänder der letzten sieben Tagen können wir erkennen, das die erwartete Schwankungsbriete hoch ist. Für heute haben wir auf Basis einer Standardabweichung, eine Schwankungsbreite zwischen 1,3015 USD und 1,2887 USD ermittelt.

Das gestrige obere Bouhmidi-Band bei 1,2965 USD scheint auch heute noch als ein Widerstandsbereich zu fungieren. Solange der Bereich um die 1,2965 USD nicht überwunden wird, bleibt die kurzfristige Tendenz bärisch.

Eine Preisgabe der 200-Perioden-Linie und das Scheitern des RSI an der oben genannten Grenzschwelle dürfte das Pfund kurzfristig belasten und den Druck in Richtung unteres Bouhmidi-Band bei 1,2887 USD erhöhen.

GBP/USD Chart (15 Min)

Quelle: IG

