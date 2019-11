EUR/CHF Prognose: Schweizer Franken wagt ein neuen Angriff

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den EURCHF auf 1,0872 CHF. Damit leigt das Währungspaar rund 0,20 Prozent tiefer als am Vortag. Der Euro scheiterte an der oberen Begrenzung der Handelsspanne und gab dem Schweizer Franken eine Gelegenheit den Spieß umzukehren.

In unseren Live-Webinaren lernen Sie, mit der Volatilität umzugehen. Melden Sie sich kostenfrei an. Unsere DailyFX Analysten stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Charttechnisch leibt die Tendenz bärisch. Der Schweizer Franken könnte in Kürze sein Potential ausbauen. Zwei weitere Kursziele könnten im weiteren Verlauf aktiviert werden. Charttechnische Indikatoren signalisieren momentan auch das bärische Momentum. Weitere Bestätigungen dürften den Euro weiter unter Druck setzen.

Erstes Kursziel erreicht

Die Handelsspanne gibt immer wieder gute Handelssignale für Trader. Gegenwärtig zeigt der EURCHF eine paradehaftes Beispiel. Seit Oktober tendierte das Devisenpaar in einer engen Handelsspanne zwischen 1,1047 CHF und 1,0968 CHF.

Am Dienstag konnte die Unterseite bezwungen werden und zu einer Trendfortsetzung führen. Auf Basis der Handelspannen haben wir ein erstes Kursziel bei 1,0873 CHF prognostiziert. Dabei haben wir die Höhe der Spanne an der Unterseite projiziert.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden.

Auffällig hierbei ist, dass unser Kursziel mit dem Unterstützungsbereich vom 9. Oktober zusammenfällt. Das Kursziel konnte heute im europäischen Handel bereits erreicht werden. Eine Preisgabe des gegenwärtigen Niveaus dürfte für weiteren Abwärtsdruck sorgen.

Nächsten Kursziele in Wartestellung

Parallel zum Ausbruch aus der Handelspanne gab der RSI (34) auch nach einen Monat die bedeutende Grenzschwelle bei 48.5 preis und leitete somit auch weitere Verkaufsignale ein. Gelingt keine rasche Rückeroberung, könnten die nächsten Kursziele aktiviert werden.

Kurzfristig dürfte das zweite Kursziel bei 1,0809 Schweizer Franken. Das Kursziel fällt hierbei mit dem 38,20-%-Fibonacci-Retracement, der unteren Begrenzung der Handelspanne und dem Unterstützungsbereich von September 2019 zusammen. Ein Durchbruch könnte einen neuen Aufwertungszyklus im Schweizer Franken starten und das langfristige Kursziel bei 1,0604 CHF aktivieren.

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege

EURCHF Chart (Täglich)

Quelle: IG

Trading-Strategie mit Turbozertifikaten

Steht man kurzfristig auf der Käuferseite und meint das der EURCHF Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-Out-Schwellen, unterhalb der Unterseite der Handelsspanne bei 1,0968 CHF interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb der Handelspanne bei 1,1047 CHF ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weitere Interessante Informationen zum Thema Turbozertifikate:

WEITERE INFORMATIONEN ZUM OPTIONSHANDEL

Wenn Sie mehr zu Optionen erfahren möchten, könnte Sie der folgende Beitrag, "Top Tipps für das Options-Trading“, interessieren.

Neulinge aber auch Fortgeschrittene können ihr Wissen mit dem Beitrag: "Was sind Optionen und wie werden sie gehandelt?" vertiefen.

Wer noch nicht sicher ist welche Optionsart, die richtige für Ihn ist, sollte unseren Beitrag:" Barrier Options vs. Vanilla Options" lesen.

Twitter: @salahbouhmidi