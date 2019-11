AUD/NZD Analyse: Short nach RBNZ Enttäuschung?

AUD/NZD Analyse: Das Währungspaar AUD/NZD hat zuletzt von Erwartungen an eine engere Zinsdifferenz der Notenbanken RBA und RBNZ profitiert. Doch diese Erwartungen wurden zuletzt enttäuscht. Das Währungspaar bricht wieder ein.

RBNZ enttäuscht und wahrt Zinsdifferenz zur RBA

Die RBNZ hat die Erwartungen des Marktes an eine weitere Zinssenkung enttäuscht. Damit bleibt eine Spanne von 0,25 % zwischen dem Zinssatz der RBA und der RBNZ zu Gunsten des Neuseeländischen Dollars vorhanden. Zuvor ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes aufgrund von negativen Arbeitsmarktdaten auf 75 % gestiegen. Diese Erwartungen werden nun wieder ausgepreist.

Historisch betrachtet ist eine Differenz von 0,25 % zu Gunsten des Kiwi normal, insofern dürfte auch bei der RBNZ eventuell der Zinssenkungszyklus nun vorerst beendet sein. Dies impliziert womöglich weiteres Downside-Potential für das Währungspaar AUD/NZD. Ein weiterer Faktor, der die aktuelle Abwärtsbewegung beschleunigt, ist der Umstand, dass die Nettoshort-Positionierung der Spekulanten an der Terminbörse, für den Kiwi, zuletzt den größten unter den G10 Währungen gehörte. Auch dies muss nun erst einmal ausgepreist werden.

AUD/NZD reif für einen Short-Trade?

Charttechnisch betrachtet sieht es nach einem Doppel-Top aus, das nun bestätigt wurde. Aktuell wird der gleitende 200-Tage-Durchschnitt getestet. Kann dieser unterschritten werden, könnte eventuell das letzte Tagestief bei knapp 1,06 für einen Short-Trade in Richtung 1,05 genutzt werden, mit einem möglichen Stop-Loss knapp über 1,07. Noch ist das Tief jedoch nicht genommen und der gleitenden Durchschnitt nicht unterschritten.

AUD/NZD Analyse im Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

