Britisches Pfund (GBP/USD) mit mehr Downside-Potential?

Britisches Pfund (GBP/USD): PM Johnson kann am 12.Dezember auf einen Sieg in den Neuwahlen hoffen. In der Zwischenzeit wird er versuchen eine Gesetzgebung für seinen Deal durchzusetzen. Das dürfte wie gewohnt nicht so einfach werden und das britische Pfund im Upside-Potential limitieren.

Neuwahlen stehen an

Mit einer eindeutigen Mehrheit hat das britische Parlament für Neuwahlen im Dezember gestimmt. Damit hat PM Johnson eine passable Chance diese für sich zu gewinnen. Doch das steht aktuell weniger im Fokus. Dieser richtet sich nun auf die Gesetzgebung für den ausgehandelten Deal. Wird er damit scheitern, was allseits erwartet wird, wenn man sich die gängigen Entwicklungen anschaut, könnte sich weitere Unsicherheit rund um den ausgehandelten Deal etablieren und man wäre erneut zurück auf Los.

Ein zweiten Referendum wäre dann möglich, sofern die Opposition die kommenden Wahlen für sich entscheiden kann. Was aber im Moment noch als unwahrscheinlich gilt. Denkbar wäre aber auch ein angepasster Deal, der noch vor den Wahlen zustande kommt. Ob das Zeitfenster allerdings ausreicht, um alle Parteien zum Einverständnis zu bringen, bleibt offen.

Charttechnische GBP/USD Prognose

Unter den aktuellen Gegebenheiten rückt das Brexit-Risiko in dieser Woche etwas mehr in den Hintergrund. Der US Dollar hingegen steht stark im Fokus. Dieser hat zuletzt deutlich korrigiert und erholt sich derzeit wieder. Sollte sich die Erholung in dieser Woche weiter fortsetzen, könnte es auch das Währungspaar GBP/USD weiter belasten.

Die runde Marke bei 1,28 galt im Rahmen der aktuellen Korrektur als eine wichtige Unterstützung. Zwei Tiefs wurden in der Nähe dieser ausgebildet, siehe GBPUSD Chart auf Tagesbasis unten. Sollte die Unterstützung ein drittes Mal angesteuert werden, wäre womöglich ein Einbruch darunter wahrscheinlicher. Dies könnte neuen Downside-Potential zunächst in Richtung 1,27 USD je GBP eröffnen

GBP/USD Kurs auf Tagesbasis

Quelle: IG Handlelsplattform

