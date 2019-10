Goldpreis (XAU/USD): Was wenn es doch abwärts geht?

Goldpreis (XAUUSD): Der Goldpreis bleibt mit einem fallenden US Dollar weitestgehend stabil und Erwartungen an weitere Zinssenkungen der FED halten Gold-Bullen auf Trab. Man sollte allerdings auch eine gewisse, kurzfristige Enttäuschung nicht ausschließen.

Die Bullen könnten auf dem falschen Fuss erwischt werden

Der Goldpreis dürfte in diesen Tagen größtenteils am Stand des US Dollar hängen. Der US Dollar Index hat einen wichtigen Unterstützungsbereich im Rahmen seiner Korrektur bereits erreicht. Den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Doch wie in dieser Analyse dargelegt, ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt und mit einem abrupten Anstieg sollte man daher immer rechnen. Überraschen US Daten zum Beispiel zum Positiven und die FED positioniert sich weniger dovish als erwartet, könnte das den US Dollar stabilisieren. Der Goldpreis könnte in diese Fall kaum profitieren und würde wahrscheinlich wieder zurück fallen.

Rein charttechnisch betrachtet, könnte in diesem Fall eine Gelegenheit für einen Short-Trade im Währungspaar XAU/USD entstehen. Im Bereich bei 1.480 USD je Feinunze befindet sich eine Kreuzunterstützung bestehend aus dem gleitenden 60-Tage-Durchschnitt sowie einer Trendlinie, die die letzten Tiefs mit einander verbindet. Siehe Goldpreis Chart auf Tagesbasis unten. Ein unerwarteter Einbruch würde viele bullish eingestellte Marktteilnehmer auf dem falschen Fuss erwischen, weshalb die Dynamik deutlich stärker ausfallen dürfte. Ein schnelles Ansteuern des letzten Korrekturtiefs bei 1.460 USD wäre in diesem Fall wahrscheinlich. Auch der gleitenden 100-Tage-Durchschnitt würde sodann in diesem Bereich eventuell verlaufen.

Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

