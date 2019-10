EUR/USD Kurs Analyse: Upside-Potential vorhanden

EUR/USD Kurs Analyse: Der EUR/USD Kurs hat einige wichtige Widerstände überwunden und könnte nun den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt anpeilen. Zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Das sich verringernde Hart-Brexit Risiko sowie Erwartungen an weitere FED Zinsschritt.

US Dollar Index könnte Trend beenden

Sowohl die mittelfristige Abwärtstrendlinie sowie den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt konnte der EUR/USD Kurs bereits überwinden. Nun könnte der gleitenden 200-Tage-Durchschnitte angesteuert werden. Ein sich verringertes Hart-Brexit Risiko sowie Erwartungen an weitere Lockerungen seitens der FED lassen auf der einen Seite den Euro sich stabilisieren sowie den US Dollar belasten. Der US Dollar Index testet bereits seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Gehört der Euro zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

EUR/USD Upside-Potential bis zum 200-Tage-Durchschnitt?

Für den EUR/USD ergibt sich damit eventuell eine gute Chance noch etwas weiter aufwärts zu steigen, zumindest in Richtung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, der aktuell bei 1.1180 USD je Euro verläuft. Die runde Marke von 1,1100 wurde leicht überschritten.

Kann auch der gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überwunden werden, bestünde sogar die Chance auf einen Test der langfristigen Abwärtstrendlinie. Aus fundamentalen Aspekten ist das Ende dieses Trends zwar aktuell noch unwahrscheinlich, doch zumindest der Test könnte sich mit einem weiterhin schwächeren US Dollar Index tatsächlich ereignen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

EUR/USD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

Weitere Analysen zum EUR/USD Kurs, die Sie interessieren könnten

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1100 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.