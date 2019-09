DXY nähert sich Umkehr, während USD/CHF Enddiagonalmuster bildet

Gesprächsansätze zum US-Dollar Index und der USD/CHF Elliott-Welle:

Der DXY befindet sich in einer Endwelle eines Bullenmarktes, der im Februar 2018 seinen Anfang nahm

Das Währungspaar USD/CHF bildete ein Elliott-Wellen-Enddiagonalmuster, was auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 0,9660 CHF hindeutet

Solange das Paar unter 0,9984 CHF bleibt, bleibt das bärische Muster im Spiel

Der US-Dollar Index (DXY) befindet sich in einer Endwelle

Der US-Dollar Index scheint sich an einem Endpunkt in dem Bullenmarkt zu befinden, der im Februar 2018 begonnen hat. Diese Zugewinne bilden sich als eine korrigierende Struktur und wir werden daher auf eine Top-Bildung achten. Wir können die bestehenden Minimumwellen zählen, um ein klares Hoch zu erhalten. Es ist daher möglich, dass der DXY beginnen könnte, nach unten auf 92-94 und möglicherweise bis hinunter in den mittleren 80er-Bereich zu korrigieren.

Ein USD-Markt, der insofern ein deutliches Muster gebildet hat, ist das Währungspaar USD/CHF.

Elliott-Wellen-Enddiagonalmuster beim Währungspaar USD/CHF abgeschlossen

Elliott-Wellen-Enddiagonalmuster bieten Gelegenheiten mit guten Risiko-Chance-Verhältnissen. Dabei handelt es sich um ein keilförmiges Muster, das aus fünf Zickzacks besteht. Das Währungspaar USD/CHF begann am 13. August 2019 damit dieses Muster zu bilden und jetzt scheint es abgeschlossen. Falls dem so sein sollte, ist das Kurshoch des Währungspaares USD/CHF am 18. September bei 0,9984 CHF das Risiko in diesem Szenario. Das Währungspaar USD/CHF versucht auszubrechen und testet kurzzeitig unter der blauen ii-iv Trendlinie. Ein Durchbruch unter das Tief am Montag wäre ein Hinweis darauf, dass weitere Schwäche kommt.

Elliott-Wellen-Enddiagonalmuster tendieren dazu, schnell wieder zurückzulaufen. Ursprung dieses Musters war das Tief am 13. August bei 0,9660 CHF. Das ist also ein Ziel.

Wie sieht die aktuelle Elliott Welle für das Paar USD/CHF aus?

Enddiagonalen sind genau das, was der Name sagt: Sie sind Endwellen einer größeren Welle. Endiagonalmuster erscheinen nur an zwei Stellen in der Elliott-Wellen-Sequenz. Das ist die 5. Welle einer Impuls- oder „C“-Welle eines Flach- oder eines Zickzack-Musters.

In diesem Fall erscheint das Enddiagonalmuster des Währungspaares USD/CHF in der „C“-Welle eines größeren Flachmusters. Die Bewegung mit der höheren Wahrscheinlichkeit wäre daher, dass das Währungspaar USD/CHF in Richtung neuer Tiefs unter 0,9660 CHF läuft.

Fazit zum Währungspaar USD/CHF:

Solange das Währungspaar USD/CHF sich unter 0,9984 CHF halten kann, ist das Elliott-Wellen-Muster in Erwartung einer Bewegung um mehrere Hundert Pip bärisch. Der Ursprung des Enddiagonalmusters bei 0,9660 CHF ist eine Kurszone, die man im Auge behalten sollte.

Eine Rally über 0,9984 CHF würde darauf hindeuten, dass die Interpretation des Enddiagonalmusters falsch war.

