التداول على أسعار الذهب

الأسواق بانتظار قرار الفائدة الأمريكية غداً وقد يكون الذهب المستفيد الأول

تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

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في انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تنتظر الأسواق غداُ قرار الفائدة الأمريكية بالإضافة لتوقعات النمو والتضخم الأمريكية عن الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة خارطة نقاط التصويت والتي ستظهر توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي و العامين القادمين على المدى الطويل ، أو على الأقل حتى صدور خارطة نقاط التصويت التالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما تنتظر الأسواق أيضاً، مؤتمر رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول بعد صدور قرار الفائدة للحديث عن أداء الاقتصاد الأمريكي ، مع قرار الفائدة التي تتوقع الأسواق أن يبيقي الأسعار الحالية من دون تغير خلال الشهر الحالي وتخفيضها في جلسة الشهر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق قد سعرت بالفعل ما يقارب تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي وإمكانية الاستمرار في الاتجاه لتسعير التحفيض الرابع خلال العام القادم.

إقرأ المزيد في : ماهي خارطة نقاط التصويت ؟ وما هو تأثيرها على الأسواق ؟

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تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

أسعار الذهب – ما فوق 1362.0 وما دونه

ارتفعت أسعار الذهب في الأسبوع الماضي ووصلت لأعلى مستوياتها منذ ما يقارب العشرين شهراً حيث سجلت مستويات 1358.3 لأول مرة منذ أبريل 2018 . وقد تراجعت الأسعار بعد تسجيل القمة الجديدة ولكنها أغلقت ضمن المجال السعري ( 1337.5 – 1362.0 ) لتبقي على احتمالات عودة الأسعار للارتفاع واستهداف الحد الأعلى للمجال السعري المذكور.

وقد اختبرت الأسعار الحد الأدنى للمجال السعري 1337.5 البارحة إلا أنها عادت للإغلاق أعلاه ليبقى مستوى 1362.0 ضمن نطاق مستهدفاتها . في حال إغلاق الأسعار أعلى 1362.0 فمن شأن ذلك أن يفتح الباب لاستهداف مستوى 1375.0 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى 1366.1 ( قمة 25 يناير العام الماضي) .

من جهة أخرى، إغلاق الأسعار أدنى مستوى 1337.5 يفتح الباب لإمكانية العةدة لاختبار مستوى 1326.0 مجدداً.

بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية ، في حال الارتفاع يقع مستوى المقاومة الأول بين 1356.0 مع قمة يوم الجمعة عند 1358.3 ومن ثم يليه المستوى الذي يقع عند 1362.0 و المستوى الثالث عند 1366.0 . في حال الهبوط ، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1337.5 ومن ثم يأتي المستوى التالي عند 1333.2 و المستوى الثالث عند 1330.0 .

كتابة: محمود القدسي

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