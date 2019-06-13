التداول على أسعار العملات
تحليل زوج الإسترليني دولار GBP/USD– الشارت اليومي
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تحليل أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار – الشارت اليومي
أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار – تتداول ضمن نطاق سعري ضييق
- ارتدت أسعار الإسترليني دولار في نهاية الشهر الماضي بعد تسجيلها لأدنى مستوياتها 1.2559 منذ ما يقارب الستة أشهر. وقد ارتفعت أسعار الزوج منذ بداية الشهر الحالي بعد إغلاق شمعة الشهر الماضي على خسارة وصلت إلى 3.0% .
- غير أن الارتفاع توقف في السابع من يونيو الحالي بعد تسجيل الأسعار 1.2763 لتتحرك بشكل أفقي بعدها. وقد ارتدت الأسعار البارحة عند خط الاتجاه الصاعد الناشئ من قاع 31 من مايو وكسرته اليوم ليتحول الخط المذكور من مستوى دعم إلى مستوى مقاومة.
- ومن أهم المستويات التي يتوجب مراعاتها هو قاع العاشر من يونيو الحالي عند 1.2653 والذي في حال كسرته الأسعار واستمرت بالتداول أدناه فمن المرجح أن تستهدف الهبوط لمستويات الدعم الأسبوعي والذي يقع عند 1.2550 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم اليومية المذكورة أدناه، بالإضاةفة إلى قاع 31 من مايو عند 1.2559.
- ومن جهة ثانية ، يرتبط استئناف الأسعار لمسارها الصاعد مع اختراقها لقمة السابع من يوينو التي تقع عند 1.2726 وعليه فمن المرجح أن تستهدف الارتفاع إلى قمة 21 من مايو عند 1.2814 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الأسبوعي عند 1.2770 بالإضافة إلى تصحيح فيبوناتشي 61.8 عند سعر 1.2797 .
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند 1.2653 و يليه المستوى التالي عند 1.2617 ومن ثم المستوى الثالث عند 1.2575 . في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند سعر 1.2705 و يليه المستوى الثاني عند 1.2718 و من ثم المستوى الثالث عند 1.2732 .
كتابة: محمود القدسي
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