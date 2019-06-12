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تحليل زوج اليورو دولار EUR/USD – الشارت اليومي
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أسعار اليورو مقابل الدولار – الشارت اليومي
أسعار اليورو مقابل الدولار – استهداف 1.1375 بشرط استمرار التداول فوق 1.1283
- استفادت أسعار اليورو من هبوط أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي، من تراجع أسعار الدولار تحت تأثيرتراجع شهية المخاطرة و زيادة الطلب على الملاذات الآمنة. وقد اختبرت أسعار الزوج في يوم الجمعة السابع من يونيو أعلى مستوياتها منذ شهرين ونصف تقريباً ووصلت لمستويات 1.1348 .
- غير أنه يلاحظ بوادر ضعف في زخم الاتجاه الصاعد والذي يتضح مع تكرارظلال الشموع وعدم قدرة الأسعار البارحة في الإغلاق أعلى مستويات 1.1335 خلال يومين متتاليين . غير أنها في نفس الوقت لم تختبر الحد الأدنى لمنطقة التداول الحالية عند 1.1283.
- وينتظر المتداولون بيانات أسعار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي سيتم إصدارها اليوم. ومن المرجح استمرار ارتفاع الأسعار لاختبار الحد الأعلى لمنطقة التداول عند 1.1375 بشرط عدم إغلاقها أدنى 1.1283 . واختراقها لمستوى 1.1375 يفتح الباب أمامها للاستمرار بالارتفاع والوصول لهدف نموذج القاع المزدوج المشار إليه في مقال الأسبوع الماضي عند 1.1415 .
- أما في حال كسر الأسعار لمستوى 1.1283 فمن المرجح عندها اتجاهها لاختبار مستوى العنق لنموذج القاع المزدوج والذي يقع عند 1.1263 والذي في حال كسرته وأغلقت أدناه يصبح النموذج المذكور غير صالح للاعتماد عليه ، ويرجح أن تتجه بعد ذلك لاختبار مستوى 1.1220 بحسب الموضح على الرسم البياني.
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الهبوطـ يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1.1304 ويليه منطقة الدعم التي تقع بين 1.1288 – 1.1283 ومن ثم المستوى التالي عند 1.1267 . أما في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول بين قمة السابع من يونيو الحالي عند 1.1348 مع 1.1354 و يليها المستوى الذي يقع عند 1.1366 ومن ثم مستوى المقاومة الثالث عند 1.1375 .
كتابة: محمود القدسي
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