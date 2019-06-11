التداول على أسعار الذهب
تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
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تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
أسعار الذهب – التداول بين مجالين سعريين
- ارتفعت أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ووصلت في نهايته إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 14 شهراً حيث سجلت 1348.4$ للأونصة، وأغلقت عند 1340.7 .
- غير أن شهية المخاطرة ازدادت في بداية الأسبوع الحالي، لتتراجع أسعار الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب ، والذي افتتح تداولات الأسبوع على فجوة سعرية هابطة عند 1335.5 وتعود للمجال السعري الأدنى (1337.5 – 1326.0) . و قد اختبرت الأسعار الحد الأعلى للمجال المذكور البارحة من دون القدرة على تجاوزه لتتراجع و ترتد عند الحد الأدنى.
- استمر هبوط الأسعار اليوم حيث كسرت الأسعار الحد الأدنى للمجال المذكور وتنتقل للمجال الأدنى (1326.0 – 1307.5) يرجى الاطلاع على الرسم البياني
- في حال إغلاق الأسعار أدنى مستويات 1326.0 فمن المرجح أن يستمر الهبوط خلال الأيام القادمة لاختبار الحد الأدنى للمجال الجديد 1307.5 . مع الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم الأسبوعية عند 1320.0 ، 1315.8 و 1310.6 .
- في حال إغلاق الأسعار أعلى مستويات 1326.0 فمن المرجح إمكانية الارتفاع والعودة لاستهداف مستوى 1337.5 . مع ضرورة الأخذ بالاعتبار مستويات المقاومة اليومية المذكورة أدناه.
إقرأ المزيد في مقال : أسعار الذهب كيف يمكن أن تستمر بالارتفاع وما هي الأهداف المحتملة؟
- بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول غند 1320.0 و يأتي مستوى الدعم التالي عند 1317.0 ومن ثم المستوى الثالث عند 1315.8 . في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند مستويات 1330.0 وتليه المقاومة التي تقع عند 1333.0 ومن ثم المستوى عند 1337.0.
كتابة: محمود القدسي
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