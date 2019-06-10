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تحليل أسعار مؤشر الدولار – الشارت اليومي
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تحليل أسعار الدولار – الشارت اليومي
كيف يمكن للأسعار أن تهبط لقاع العشرين من مارس الماضي ؟
- استمرت الحركة السعرية الهابطة المشار إليها في مقال الأسبوع الماضي والتي بدأت مع افتتاح التداولات على فجوة سعرية هابطة، واستمر الهبوط ليخسر المؤشر مع إغلاق التداولات يوم الجمعة الماضي ما يقارب 1.0 من قيمته.
- وكانت أسعار المؤشر قد أغلقت في الثالث من يونيو الحالي أدنى مستوى 9678 لتنتقل الأسعار لمجال سعري أدنى و تستهدف نهاية المجال المذكور والتي تقع عند 9635 .
- وفي السابع من يونيو كسرت الأسعار خط العنق لنموذج القمة المزدوجة الذي يقع عند 9648 والذي يستهدف الهبوط بالأسعار في حال استمرار التداول أدنى خط العنق المذكور لقاع 20 من مارس الماضي والذي يقع عند 9515 بحسب الموضح على الرسم البياني.
- في حال إغلاق الأسعار فوق 9635 اليوم فمن المرجح أن تستهدف العودة لمستوى 9678 ويعتبر خط العنق المذكور أعلاه من أهم مستويات المقاومة التي تقف في طريقها قبل الوصول 9678 . تجدر الإشارة إلى أنه في حال اغلاقها أعلى 9648 يصبح النموذج المذكور أعلاه غير صالح للاعتماد عليه.
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند 9657 ويليه مستوى المقاومة الذي يقع عند تصحيح فيبوناشي 38.2 عند 9682 و يليه المستوى عند 9689 . في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند 9600 ويأتي المستوى التالي عند 9585 ومن ثم المستوى الثالث عند 9570 .
كتابة: محمود القدسي
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