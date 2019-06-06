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تحليل زوج الإسترليني دولار GBP/USD – الشارت اليومي
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أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار – الشارت اليومي
أسعار الإسترليني مقابل الدولار – كيف يمكن للأسعار أن تصحيح الاتجاه الهابط الحالي؟
- في 15 مايو الماضي أغلق الزوج أدنى مستوى 1.2826 وانتقلت الأسعار إلى مجال التداول الأدنى (1.2670 – 1.2826) لتحتبر المستويات المشار إليها في المقال الأخير عن زوج الإسترليني دولار: ماذا لو هبطت الأسعار لما دون 1.2774 ؟
- وقد اختبرت الأسعار الحد الأدنى للمجال السعري المذكور أعلاه 1.2670 لعدة مرات قبل أن تكسره وتغلق أدناه في 28 من مايو وتستمر بالهبوط لتسجل في 31 من مايو أدنى مستوياتها خمسة أشهر تقريباً وترتد عند 1.2559. وتغلق تداولات شهر مايو على تراجع بنسبة 3.0% تقريباً عند 1.2631.
- من جهة أخرى، يلاحظ ارتفاع مؤشر القوة النسبية لما فوق منطقة ذروة البيع 30 في نهاية شهر مايو ليدل على تراجع زخم الاتجاه الهابط ، و استمر المؤشر بالارتفاع خلال الشهر الحالي ليسجل 41 البارحة.
- في الرابع من يوينو الحالي أغلق الزوج فوق مستوى 1.2670 والذي يرجح استهداف الأسعار الحد الأعلى للمجال السعري عند 1.2826 بشرط استمرار التداول أعلى 1.2670 و عدم الاغلاق أدناه .
- خلاصة القول، يرتبط تصحيح الاتجاه الهابط الحالي بتجاوز الأسعار مستوى 1.2741 وهي قمة 27 مايو الأمر الذي يزيد من احتمالات استهداف الحد الأعلى من المجال السعري الحالي عند 1.2826 . من جهة أخرى، في حال الإغلاق أدنى 1.2670 فمن الممكن أن تتجه لأسعار لإعادة اختبار قاع 31 من مايو والذي يقع عند 1.2559 .
- بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الارتفاع يقع مستوى المقاومة الأول عند سعر 1.2748 ويليه المستوى الذي يقع عند 1.2777 ومن ثم مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8 عند سعر 1.2797 . في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1.2647 ويليه المستوى الذي يقع عند 1.2617 ومن ثم المستوى عند 1.2606 .
كتابة: محمود القدسي
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