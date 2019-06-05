التداول على أسعار العملات
تحليل زوج اليورو دولار EUR/USD – الشارت اليومي
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تحليل أسعار اليورو مقابل الدولار – الشارت اليومي
أسعار اليورو مقابل الدولار تستمر بالارتفاع تحت تأثير تسعير السوق لتخفيض محتمل للفائدة الأمريكية
- استمرت أسعار اليورو بالارتفاع لليوم الخامس على التوالي متأثرة بتراجع شهية المخاطرة واستمرار لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة ، لتتجاوز أسعار الزوج عتبة 1.1300 و تسجل اليوم أعلى مستوياتها منذ سبعة أسابيع عند 1.1307 .
- حيث فتح إغلاق الأسعار في الثالث من يونيو الماضي أعلى مستوى 1.1220 الطريق لاستهداف مستويات 1.1283 و التي تم اختبارها اليوم. في حال إغلاق الأسعار أعلى 1.283 فمن المرجح استمرار ارتفاع الأسعار مع إمكانية استهداف 1.1375 . مع الأخذ بالاعتبار مستويات المقاومة الأسبوعية التي تقع عند 1.1320 و 1.1354 .
- كما تجدر الإشارة إلى اختبار الأسعار البارحة و اليوم لخط العنق لنموذج القاع المزدوج الموضح على الرسم البياني والذي يقع عند 1.1263 . يستهدف النموذج المذكور في حال اغلاق الأسعار واستمرار تداولها أعلى خط العنق الارتفاع بالأسعار لمستويات 1.1415 .
- في حال فشل ارتفاع الأسعار، وإغلاقها أدنى 1.1220 فذلك يعني العودة للتداول ضمن المجال السعري السابق، وإمكانية استهدافها لمستوى 1.1116 . مع مراعاة مستويات الدعم التي تقع عند 1.1187 و 1.1164 و 1.1143 .
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند 1.1320 ويليه مستوى المقاومة التالي عند 1.1336 ومن ثم مستوى المقاومة الثالث عند 1.1354 . في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر1.1250 ومن ثم يأتي المستوى التالي عند 1.1230 و المستوى الثالث عند 1.1210 .
ما هو الخطأ الذي قد يسبب بإخراج المتداول من السوق؟ وكيف يمكن تجنب ذلك؟ اكتشف المزيد
كتابة: محمود القدسي
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