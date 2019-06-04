التداول على أسعار الذهب
تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
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أسعار الذهب – شارت الذهب اليومي
كيف أن يستمر سعر الذهب بالارتفاع ؟
- استمرت أسعار الذهب بالارتفاع لليوم الرابع على التوالي لتسجل اليوم أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند 1329.2 . وكانت الأسعار قد انتقلت في بداية تداولات الأسبوع لحالي لمجال التداول الأعلى ( 1307.5 – 1326.0 ) لتتجاوز مستويات التداول المشار إليها في مقال الأسبوع الماضي.
- في حال استمرار الارتفاع فمن أولى المستويات ذات الأهمية التي يمكن أن تستهدفها الأسعار هي 1337.5 ومن ثم قمة 20 فبراير الماضي عند 1346.9 والتي يفتح تجاوزها الباب لاستهداف 1362.0 .
- تجدر الإِشارة إلى أن الأسعار فشلت البارحة في الإغلاق ضمن المجال السعري الأعلى ( 1326.0 – 1337.5) الأمر الذي يرجح استهدافها لمستوى 1307.5 حيث يشير عدم تمكن الأسعار من الإغلاق فوق مستويات 1326.0 إلى عدم توفر الزخم المطلوب لاستمرار الارتفاع . من جهة أخرى يلاحظ ارتفاع مؤشر القوة النسبية البارحة لفوق مستوى 70 وبقاءه حتى اليوم ضمن منطقة ذروة الشراء، علماً أن هبوط المؤشر لما دون 70 يدل على تراجع زخم الاتجاه الصاعد.
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1317.6 ويليه مستوى الدعم الثاني عند سعر 1315.5 ومستوى 1313.0 وفي حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند سعر 1330.0 ويليه مستوى المقاومة الثاني عند 1333.3 والمستوى الثالث عند 1335.7 .
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كتابة: محمود القدسي
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