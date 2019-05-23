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أسعار اليورو في انتظار نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي

تحليل زوح اليورو دولار EUR/USD – الشارت اليومي

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ما هي أهمية الانتخابات الأوروبية بالنسبة لأسعار اليورو؟

تنتظر الأسواق نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي والتي تلعب فيها النسبة التي ستحصل عليها الأحزاب الشعبية المناهضة للمشروع الأوروبي دوراً حاسماً في أسعار اليورو، حيث تمتلك الأحزاب المذكورة على 20% من نسبة مقاعد البرلمان و في حال حصولها على نفس النسبة فمن شأن ذلك أن يكون له أثر إيجابي على أسعار اليورو بالنظر للتأثير المحدود الذي سيكون لها على السياسة الأوروبية.

في حال حصولها على أغلبية 30% من المقاعد فأكثر، فلذلك أثر سلبي على أسعار اليورو كونها سيكون لديها القدرة على إيقاف مشاريع الموازنة والتدخل في تعين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى قد يحفز هذا الفوز إن حدث حزب الائتلاف الإيطالي الحاكم بالدعوة لاتنتخابات مبكرة و تبني أجندة أكثر صدامية مع الاتحاد الأوروبي.

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تحليل أسعار اليورو مقابل الدولار – الشارت اليومي

أسعار اليورو مقابل الدولار تختبر أدنى مستوياتها منذ عامين تقريباً

تراجعت أسعار الزوج بحسب المشار إليه في مقال الأسبوع الماضي، كما كسرت أسعار اليورو دولار اليوم المستوى لمذكور و سجلت 1.1107 وهي أدنى مستوياتها منذ ما يقارب العامين. غير أن أسعار الزوج ارتدت وعادت للارتفاع بنفس الطريقة التي حدثت في 26 أبريل الماضي لتبقى ضمن نطاق التداول و تميل لاستهداف حده الأعلى الذي يقع عند 1.1220

إقرأ المزيد في مقال: أسعار اليورو مقابل الدولار قد تتجه للهبوط لمستويات 1.1110

تجدر الإشارة إلى قوة مستوى المقاومة المذكور عند 1.1220 كونه يعتبر نهاية مجال سعري أدنى وبداية لمجال سعري أعلى ( 1.1220 – 1.1284) كما يلتقي مستوى 1.1220 مع خط الاتجاه الهابط الموضح على الرسم البياني والذي كان بمثابة بوصلةالاتجاه الهابط لهذا الزوج و الذي عجزت الأسعار عن الإغلاق أعلاه منذ شهرين.

في حال نجاح الأسعار بتجاوز مستوى 1.1220 والإغلاق أعلاه فهي من المرجح أن تستهدف القمة التي وصلت لها في 13 من مايو الحالي والتي تقع عند 1.1264 مع مراعاة إمكانية الارتداد على خط الاتجاه الصاعد الناشئ منذ فبراير 2017 عند مستوى 1.1250. أما في حال عودة الأسعار للهبوط والإغلاق أدنى 1.1090 فمن المرجح استمرار هذا الهبوط واستهداف مستوى 1.1066.

بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الهبوط يقع مستوى الدعم الأول عند 1.1100 ويليه مستوى الدعم التالي بين 1.1090 – 1.1084 أما في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند 1.1184 ويليه مستوى المقاومة التالي عند 1.1201 و من ثم مستوى المقاومة الثالث عند 1.1208 .

كتابة: محمود القدسي

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