التداول على أسعار الذهب

أسعار الدولار في انتظار الأخبار القادمة من الاحتياطي الفيدرالي

تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

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أسعار الدولار في الانتظار

تنتظر الأسواق محضر جلسة الاحتياطي الفيدرالي لجلسة شهر أبريل، و التي ذكر فيها رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن مستويات التضخم المنخفضة كانت لأسباب مؤقتة، الأمر الذي هدأ من حدة توقعات الأسواق بقيام المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة.

وسيكون أغلب تركيز الأسواق على رأي صناع السياسة المالية الأمريكية بالنسبة لأداء مستويات التضخم بالإضافة لتوترات الحرب التجارية .

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تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

أسعار الذهب – تعود للتداول ضمن المجال السعري الأدنى

تراجعت أسعار الذهب في 16 من مايو الحالي وأغلقت دون مستويات 1290.0 لتعود للمجال السعري الأدنى مستهدفة حده الأدنى الذي يقع عند 1267.5 ، تجدر الإشارة إلى اختبار الأسعار لهذا المستوى لمرتين في 23 من أبريل والثاني من مايو وفشلها فيهما في الإغلاق أعلاه لتعود و تستهدف الحد الأعلى من المجال السعري الذي يقع عند 1290.0.

في حال الاغلاق أدنى 1276.5 فهذا يعني انتقال الأسعار للتداول ضمن المجال السعري الأدنى، مع إمكانية استهداف الحد الأدنى للمجال الجديد والذي يقع عند 1251.0 مع الأخذ بالاعتبار منطقة الدعم 1266.4- 1265.4 و كذلك منطقة الدعم بين 1261.5 – 1260.0 بالإضافة إلى مستوى الدعم عند 1258.8 ومستوى 1254.2

بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية ، في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1271.4 ويقع مستوى الدعم التالي عند 1270.0 ومستوى الدعم الثالث عند نهاية مجال التداول الحالي عند 1267.5 أما في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول على خط الاتجاه الصاعد عند 1278.0 ويقع مستوى المقاومة التالي عند 1280.0 و مستوى المقاومة الثالث عند 1282.0.

كتابة: محمود القدسي

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