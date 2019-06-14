أخبار أسعار العملات
- أخبار اليورو وأسعار الدولار في انتظار تحديد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
- تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
هل كنت على الجانب الخاطئ من الصفقة عند التداول على زوج اليورو دولارEUR/USD ؟ وما هو رأيك بالنسبة لاتجاه بقية أسعار العملات بالإضافة إلى أسعار النفط ؟ اطلع مجاناً على رأي فريق خبراء ديلي إف إكس واحجز نسختك من توقعات الأسعار
متى سيعطي الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لتخفيض أسعار الفائدة ؟
- بالنسبة لليورو، تنتظر أسعار اليورو في يوم الثلاثاء 18 يونيو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأوروبية النهائية ( مستويات التضخم) لشهر مايو، بالإضافة إلى بيانات استطلاع ZEW لثقة بالاقتصاد لشهر يونيو . وفي يوم الخميس 20 يونيو يتم اصدار محضر اجتماع جلسة البنك المركزي الأوروبي المنعقدة الأسبوع الماضي، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو. أما في يوم الجمعة، تأتي البيانات التقديرية لمؤشر مديري المشتريات الإجمالي لمنطقة اليورو.
إقرأ المزيد عن أداء أسعار اليورو في مقال: ما هي المستويات التي يجب أن يبقى اليورو مقابل الدولار أعلاها لترجيح استمرار الارتفاع؟
- بالنسبة للدولار ، تنتظر أسعار الأسواق الحدث الأبرز في الأسبوع وهو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء 19 يونيو والذي يحمل أهمية بارزة بعد قيام الأسواق بتسعير ما يقارب ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة حتى نهاية العام . وستعطي الأسواق أهمية كبيرة للهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي الذي سيتعقده بعد إصدار قرار الفائدة . وفي يوم الجمعة، تأتي البيانات التقديرية لمؤشر مديري المشتريات الإجمالي الأمريكي لشهر يونيو.
- بالنسبة للجنيه الإسترليني، تنتظر أسعار الجنيه الإسترليني بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي قرار الفائدة عن بنك إنكلترا.
تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها منذ 14 شهراً
- ارتدت عند مستوى 1320.0 في يوم الثلاثاء الماضي لتغلق فوق مستويات 1326.0 . في يوم الثلاثاء 13 يونيو أغلقت الأسعار فوق 1326.0 ووصلت بحسب المشار إليه في المقال الأخير إلى مستوى 1337.5 و ارتدت عنده . إقرأ المزيد في مقال : هبوط أسعار الذهب وكيف يمكن أن يتراجع سعر الذهب للحد الأدنى للمجال السعري الحالي
- أغلقت الأسعار البارحة فوق مستوى 1377.5 لتستهدف اليوم الحد الأعلى للمجال الجديد عند 1362.0 . والأسعار وصلت اليوم إلى مستويات 1358.3 قبل أن تتراجع مع قيام المشترين على الأرجح بعمليات جني الأرباح .
- في حال إغلاق الأسعار اليوم أعلى 1337.5 فمن المرجح استمرار الارتفاع لاختبار الحد الأعلى المذكور أعلاه ، علماً أن إغلاق الأسعار أعلاه يفتح الطريق لاستهداف مستوى 1375.0 مع مراعاة إمكانية الارتداد بين 1365.3 – 1366.1.
- أما في حال إغلاقها أدنى 1337.5 فمن المرجح عودتها للتراجع لاستهداف مستوى 1326.0 مع مراعاة مستويات الارتداد المحتملة عند 1335.0 و 1330.0 .
- بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند سعر 1362.0 ويليه مستوى المقاومة التالي عند 1366.0 . في حال الهبوط، تقع منطقة الدعم الأولى بين 1341.0 – 1339.5 ومن ثم يأتي مستوى الدعم التالي عند 1337.0 .
ما هو اول وأهم شيء يتوجب معرفته عند بداية التداول على الأسواق المالية؟ اطلع على المزيد
كتابة: محمود القدسي
للمتابعة عبر تويتر: malkudsi@
احصل مجاناُ علىدليل الخبراء في التداول
للاطلاع على آخر مقالات الذهب والدولار الأمريكي
للاطلاع على نصائح التداول على الذهب