تحليل الذهب مع أهم أخبار اليورو مقابل الدولار EUR/USD خلال الأسبوع القادم

أخبار أسعار العملات
- بيانات اليورو و أسعار الدولار التي تنتظرها الأسواق في الأسبوع المقبل
- تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
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- بالنسبة لليورو ، تتنظر أسعار اليورو في يوم الأربعاء 12 من شهر يونيو الحالي خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي من فرانكفورت، وفي اليوم التالي تأتي البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني ( مستويات التضخم) لشهر مايو.
ارتفعت أسعار اليورو خلال الأسبوع الحالي متجاوزة مستويات 1.1300 لأول مرة منذ قرابة الشهرين ، إقرأ المزيد عن أداء أسعار اليورو في مقال:أسعار اليورو تستفيد من هبوط الدولار وكيف يمكن لزوج اليورو دولار الارتفاع لما فوق 1.1400 ؟
- بالنسبة للدولار، تتنتظر الأسواق يوم الأربعاء القادم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو، وفي اليوم التالي تأتي بيانات مؤشر الصادرات الأمريكية لشهر مايو، أما في يوم الجمعة 14 يونيو يتم إصدار بيانات مؤشر مبيعات التجزئة لشهر مايو بالإضافة لبيانات الإنتاج الصناعي لشهر مايو و مؤشر ميشيغان للثقة بالاقتصاد لشهر يوينو الحالي.
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تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي
أسعار الذهب - ما فوق 1337.0 وما دونه
- مازالت أسعار الذهب تستفيد من تراجع أسعار الدولار ، لتسجل اليوم 1345.2 للأونصة وتصل لأعلى مستوياتها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف، ليرتفع سعر الذهب منذ الثلاثين من شهر مايو الماضي بنسبة 5.4%
- وقد تمت الإشارة في مقالات سابقة إلى إمكانية اتجاه الأسعار لاستهداف مستويات 1337 في حال إغلاقها فوق 1326.0 و إلى إمكانية استهداف 1346.0 . إقرأ المزيد في مقال: كيف يمكن أن تستمر أسعار الذهب بالارتفاع وما هي الأهداف المحتملة؟
- و إغلاق الأسعار فوق مستوى 1337.5 يفتح الباب لاستمرار ارتفاعها و إمكانية استهدافها لمستوى 1362.0 غير أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستويات 1346.9 ، 1352.5 و 1355.0 .
- بالمقابل في حال فشل الأسعار بالإغلاق أعلى 1337.0 يمكن الاستدالال من ذلك على تراجع زخم الاتجاه الصاعد و إمكانية تراجع الأسعار لاستهداف 1327.0/ 1326.0 . تجدر الإشارة إلى بقاء مؤشر القوة النسبية ضمن منطقة ذروة الشراء منذ الثالث من يوينو الحالي (فوق مستوى 70) و أي تراجع للمؤشر وهبوطه لما دون 70 يمكن اعتباره دليل على ضعف زخم الاتجاه الصاعد.
- بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة، في حال الارتفاع، يقع مستوى المقاومة الأول عند 1346.9 (قمة 20 من فبراير الماضي) ويليه مستوى 1350.0 ومن ثم مستوى 1352.7 . في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند سعر 1327.5 ويليه المستوى عند 1327.0 ومن ثم 1322.8 .
كتابة: محمود القدسي
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