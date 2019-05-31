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أخبار مهمة لليورو وأخرى أهم لأسعار الدولار

تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

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مستويات التضخم واجتماع المركزي الأوروبي مع أخبار الوظائف الأمريكية

بالنسبة لليورو، تنتظر الأسواق في يوم الثلاثاء الرابع من يونيو معدلات البطالة الأوروبية لشهر أبريل، مع مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي ( مستويات التضخم) لشهر مايو، وفي اليوم التالي تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية لشهر أبريل، أما في يوم الخميس السادس من يوينو تأتي القراءة النهائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الأول من العام الحالي ، كما يصدر قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوروبي ، ويليه مؤتمر رئيسه ماريو دراغي.

بالنسبة للدولار، يبدأ إصدار البيانات المهمة من يوم الاثنين الثالث من يونيو مع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مايو، و في اليوم التالي تأتي بيانات طلبات السلع المعمرة، أما في يوم الأربعاء يتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي لشهر مايو، وفي يوم الجمعة السابع من يونيو تأتي بيانات الوظائف الأمريكية مع معدلات البطالة و متوسط الأجر بالساعة لشهر مايو.

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تحليل الذهب – شارت الذهب اليومي

أسعار الذهب – في أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

ارتفعت أسعار المعدن النفيس بشكل حاد منذ البارحة بعد فشلها في تسجيل قاع أدنى من قاع 21 من شهر مايو الحالي، الأمر الذي تمت الإشارة له في المقال الأخير عن أسعار الذهب منذ يومين، كما تمت الإِشارة إلى أن ارتفاع الأسعار مرهون باختراقها لمنقطة المقاومة التي تقع بين 1288.0 – 1290.0 . المزيد من التفاصيل في مقال:أسعار الذهب ميل للتداول فوق مستويات 1300 ولكن بشرط

وقد توقف ارتفاع أسعار الذهب البارحة عند المنقطة المذكورة، لتغلق عند 1 288.3 وتعود للارتفاع اليوم وتخترق 1290.0 وتسجل أعلى مستوياتها منذ 11 أبريل الماضي وتصل لمستويات 1304.6 .

في حال ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع القادم وإغلاقها أعلى 1308.0 فذلك يعني انتقالها لمجال التداول الأعلى ( 1308.0 – 1326.5) ومن المرجح أن تستهدف الحد الأعلى للمجال السعري المذكور مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 1310.6 ، 1315.6 و 1320.6 . من جهة ثانية، أي إغلاق أدنى 1290.0 يعيد الأسعار لمجال التداول القديم و يرجح من استهدافها مجدداً لمستويات 1267.5

بالنسبة للمستويات اليومية الحرجة ، في حال الارتفاع، تقع منطقة المقاومة الأولى بين 1306.6 – 1308.0 ويليها مستوى المقاومة الثاني على خط الاتجاه الهابط الناشئ من قمة 11 من أبريل 2018 و يليها مستوى المقاومة الثالث الذي يقع عند 1312.6 . أما في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند 1286.9 وييليه مستوى الدعم الثاني عند 1285.3 ومن ثم مستوى الدعم الثالث عند 1282.7.

كتابة: محمود القدسي

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