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تحليل أسعار الدولار – مؤشر الدولار الأمريكي
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أداء أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية
- زوج اليورو دولار EUR/USD : تراجعت أسعار الزوج خلال الأسبوع الماضي لتزيل كافة مكاسب الأسبوع الذي قبله بعد فشلها مجدداً عند الضلع الأعلى للمثلث الهابط، عند 1.1260 وتغلق تداولاتها يوم الجمعة عند 1.1157 و تفتتح هذا الأسبوع عند 1.1155.
المزيد من تحليل أسعار اليورو دولار في مقال : أسعار اليورو مقابل الدولار قد تتجه للهبوط لمستويات 1.1110
- زوج الدولار ين USD/JPY : تراجعت أسعار الزوج خلال الأسبوع الماضي لتسجل 109.02 وهي أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر تقريباً، لترتد في وقت لاحق مع قيام البائعين بعمليات جني الأرباح على الأرجح وأغلقت تداولاتها يوم الجمعة عند 110.07 و تفتتح تداولات هذا الأسبوع عند 110.70
- زوج الإسترليني دولار GBP/USD : تراجعت الأسعار خلال للأسبوع التالي على التوالي ليخسر الزوج مايقارب 3.4% من قيمته خلال هذين الأسبوعين وتغلق الأسعار تداولاتها يوم الجمعة عند 1.2717 وتفتتح هذا الأسبوع عند 1.2727.
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تحليل أسعار مؤشر الدولار – الشارت اليومي
أسعار مؤشر الدولار – حركة سعرية هابطة مستويات الاستهداف والارتداد المحتملة
- ارتدت أسعار المؤشر الأسبوع الماضي عند 9648 وهو أدنى مستوياتها منذ شهر تقريباُ، لتغلق أعلى مستويات 9678 ، وتميل لاستهداف الحد الأعلى للمجال السعري الذي يقع عند 9720 والذي وصلته بالفعل بل وأغلقت أعلاه في 16 من شهر مايو، وتستهدف المستوى الأعلى عند 9740 في اليوم التالي.
- وفي الوقت الحالي تميل الأسعار لاستهداف مستوى 9775 غير أنه يتوجب أولاً أن تخترق مستويات المقاومة عند 9755 و 9761 أولاً ، أما في حال إغلاقها اليوم أدنى 9740 يرجح أن تميل للهبوط مستهدفة الحد الأدنى للمجال السعري عند 9720 .
- تجدر الإشارة إلى بداية الأسعار لحركة هابطة يستدل عليها بتشكيلها لقمة في السادس و العشرين من أبريل الماضي وقمة أدنى في الثالث من مايو مع قاع في الأول من مايو وقاع أدنى في الثالث عشر منه ، واستمرار الحركة الهابطة مشروط باستمرار تداول الأسعار أدنى مستويات 9761 وأي ارتفاع أعلاه يرجح من استهدافها للمنطقة السعرية بين 9775 مع 9784. علماُ أن إغلاقها فوق 9775 يفتح الطريق أمامها لاستهداف 9812 – 9817.
- من جهة أخرى، يتوجب الأخذ بالاعتبار إمكانية الهبوط لمستوى 9678 في حال الإغلاق أدنى 9720 مع إمكانية الارتداد عند 9710 ، 9697 ، 9689 و تصحيح فيبوناتشي 38.2 عند 9681 ، كما أن استمرار الهبوط و الإغلاق أدنى 9678 يضعها في مواجهة الحد الأدنى للمجال السعري التالي والذي يقع عند 9635 مع مراعاة مستويات الارتداد المحتملة عند 9657 ، و المنطقة بين تصحيح فيبوناتشي 50 عند 9650 مع 9648 .
- بالنسبة للمستويات الحرجة اليومية، في حال الهبوط، يقع مستوى الدعم الأول عند 9730 ويأتي المستوى التالي بين 9721 – 9720 و المستوى الثالث عند 9709 أما في حال الارتفاع ، يقع مستوى المقاومة الأول عند 9755 ومن ثم المستوى التالي عند 9761 والمستوى الثالث عند 9775 .
كتابة: محمود القدسي
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